Pérols - Myriagone Conseil acquiert de nouveaux locaux pour 1,2 millions d'euros

Myriagone Conseil, société experte en stratégie et en innovation, acquiert des locaux à Mauguio et double la surface de ses bureaux. Un investissement axé sur la performance et la croissance, assorti de recrutements, pour mieux accompagner ses clients – entreprises et autres organisations – dans leur propre montée en puissance.

Le déménagement est prévu en juillet dans la zone du Parc Industries Industries Or Méditerranée (PIOM) proche de l’aéroport de Montpellier. Myriagone Conseil vient d’acquérir 400 m2 de bureaux pour 1,2 millions d’euros : un investissement audacieux, cohérent avec la croissance de l’entreprise qui a recruté six salarié·es durant les 12 derniers mois. « Ces nouveaux locaux vont accueillir nos 15 collaborateurs·trices et celles et ceux que nous recruterons cette année » explique Ophélie Laboury, présidente de la SAS. « Nous disposerons ainsi d’un lieu accueillant pour aider nos clients entreprises, structures et porteurs de projets à se développer dans un environnement économique incertain. »

Les locaux de Myriagone Conseil comprendront un espace de production pour ses consultant·es expert·es en stratégie de l’innovation et ses assistant·es missions (11 personnes), et un espace dédié aux fonctions supports (développement, direction, structuration, communication). S’ajouteront des salles de travail collaboratif (réunions, séances de créativité) et des bulles de confidentialité (entretiens, appels téléphoniques), ainsi qu’un lieu collectif et convivial (pour les repas et la sieste).

Un outil puissant lié à l’innovation et un tremplin vers la croissance

« Nous avions besoin d’un outil puissant lié à l’innovation, ajoute Ophélie Laboury. Un lieu d’hybridation entre performance stratégique, puissance de la créativité et rigueur scientifique, depuis lequel rayonner de l’échelle locale à l’échelle nationale ». Avec ses nouveaux locaux, Myriagone Conseil se donne les moyens de ses ambitions : s’imposer en France comme le partenaire des organisations qui souhaitent croître et performer, en revendiquant son indépendance.

La société annonce de nouvelles références en région et au-delà, notamment dans l’accompagnement en stratégie de l’innovation (Pacific Pêche, groupe pharmaceutique Roche, différentes start-up). Elle confirme sa collaboration avec ses clients historiques (bureaux d’études environnementaux, biotech, BIC de Montpellier et Université de Montpellier entre autres).

À propos de Myriagone Conseils

Créée à Pérols en 2015, la société Myriagone Conseil accompagne les PME-PMI, ETI, start-up et entreprises du secteur public qui souhaitent accroître leur performance et favoriser durablement leur croissance par l’innovation. Ses trois domaines d’expertise sont la co-construction de stratégie d’entreprise, le management de l’innovation et le financement de l’innovation. Myriagone Conseil est la seule société française de conseil en innovation membre de la Commission de Normalisation de l’AFNOR dédiée au Management de l’Innovation. L’entreprise investit plus de 10% de son chiffre d’affaires annuel dans la RDI.

• Salarié·es : 15.

• CA 2022 : 1,2 M €.