Sète - Accord conclu pour les Chais des Moulins

Accord conclu pour les Chais des Moulins

Lors du conseil municipal du 13 mars 2023 a été votée une promesse unilatérale de vente entre la Ville et la Société des Chais des Moulins. Cette promesse porte sur deux points très importants pour la Ville de Sète :

1) L’acquisition par la Ville de Sète de la partie des « Chais Dubonnet » constituée de quatre hangars (anciens chais). L’objectif est d’y développer un ensemble culturel ambitieux permettant notamment l’installation et l’agrandissement du Musée International des Arts Modestes (MIAM), mais aussi des lieux d’expositions temporaires et des espaces d’expérimentations artistiques

2) L’autre partie des « Chais Dubonnet », constituée de la cour centrale et de la Grande Halle centrale et ses bâtiments accessoires, est quant à elle destinée à accueillir un exploitant qui, après obtention des autorisations administratives nécessaires à la réhabilitation et au changement de destination de la Grande Halle centrale et ses bâtiments accessoires, y développera un projet culturel prévoyant :

un ou plusieurs espaces entrepreneuriaux dédiés aux industries créatives et culturelles, co-working, espaces de travails, formations

des espaces événementiels pouvant accueillir une ou deux salles de concert/spectacle vivant

un bar et un restaurant avec partie en terrasse

la création d’espaces à usage d’habitation lié au fonctionnement dudit projet dans une partie de l’ancien bâtiment de gardien

Le tout visera à favoriser la mixité des publics et le renouveau de ce quartier, tout en créant un pôle d’attractivité supplémentaire à la vie socio-culturelle sétoise, complémentaire également à l’offre du bassin de l’agglomération et des agglomérations proches.

Ce futur grand lieu culturel de plus de 10 000 m2 s’inscrit au cœur de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) dénommée « EST – Secteur Nord de Sète » et vient s’ajouter à la création du Conservatoire Manitas de Plata inauguré en 2022, à l’implantation en 2021 de l’Ecole Travelling - formations liées au cinéma et l’Audiovisuel - et aux opérations d’urbanisme et de voiries en cours.

Ce quartier de la ZAC Est comprendra aussi un volet de développement économique, par la présence d’espaces de travail pour les entreprises du secteur des industries culturelles et créatives (livre, cinéma, audiovisuel, numérique, etc.). Il s’intègrera au sein d’un ensemble urbain comprenant le secteur Victor-Hugo, avec sa place imaginée autour des œuvres de Jean-Michel Othoniel et de François Liguori, le Théâtre Molière qui abrite la Scène Nationale, la réhabilitation de l’ancien collège Victor-Hugo en un pôle universitaire, le quartier de la Pointe Courte cher à Agnès Varda et l’ancien chantier naval Aversa, dédié à la restauration des vieux gréements.

« L’Entrée Est » sera donc fortement marquée par une dimension culturelle et artistique qui trouve toute sa place dans le cadre de la candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture, pour laquelle Sète avec Montpellier vient d’être retenue au second tour.

Cette entrée de ville affichera ainsi l’âme culturelle et patrimoniale de Sète, son identité. L’occasion également de repenser l’accès à la ville, en relation avec les enjeux environnementaux, avec notamment la livraison, dans quelques semaines, d’un nouveau pont franchissant le canal de la Peyrade, dont la conception architecturale est le support d’une œuvre d’art réalisée par l’artiste Jean Denant. Ce pont sera poursuivi par la création d’une voie arrière de délestage, desservant des parkings de délestage qui seront créés également, afin de répartir les flux entrants et desservir le quartier. Cela permettra la réhabilitation du Quai des Moulins qui a vocation à laisser place à une voie verte de mobilités douces et un aménagement de ses berges dont la Ville vient de récupérer la compétence.

Une grande partie du quartier sera alimentée par un réseau de thalassothermie, utilisant à 78 % de l’énergie renouvelable, en l’occurrence l’eau de mer (chauffage et refroidissement). Il permettra de lutter contre le réchauffement climatique et d’économiser 4 600 tonnes de CO2 par an.