Occitanie - Retour sur l'assemblée du comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement

Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, co-présidé par le préfet de région et Marie Piqué, vice-Présidente du conseil régional d’Occitanie, a tenu son assemblée plénière annuelle ce jeudi 9 mars à Narbonne.

Instance de concertation régionale du logement, le CRHH permet d’élaborer collectivement les réponses aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement tout en favorisant la cohérence des politiques locales. A la fois un lieu d’information et de partage de la connaissance sur la thématique habitat, c’est aussi l’instance qui valide les programmations des aides à la pierre et délivre les avis réglementaires aux bailleurs et acteurs du logement.

« Les défis pour les années à venir sont nombreux. Il s’agira d’encourager la production tout en privilégiant la densification et la rénovation du parc existant ainsi que le développement d’une offre de logement accessible en transports collectifs. La diversification de l’offre de logements devra permettre de répondre aux parcours de vie des habitants, et la lutte contre la précarité énergétique des ménages doit devenir une priorité. Il s’agira également de prendre en compte les spécificités liées aux dynamiques des territoires en incluant les besoins spécifiques : accession sociale, hébergement des jeunes, des personnes en perte d’autonomie ou encore des travailleurs saisonniers », a déclaré Marie Piqué lors de son propos introductif.

Les bailleurs d’Occitanie craignent que la construction de logements sociaux ne se grippe dans ce qu’ils appellent « une multiplicité de crises ».

L’augmentation de 22% de l’indice des coûts de la construction a réduit les mises en chantier à des niveaux historiquement bas (10 000 logements en 2022 contre 12 000 en 2017), alors que de plus en plus de familles se portent candidates à un logement (plus de 172 000 dans la région en 2022 contre 155 700 en 2021). Enfin, dans un contexte de forte concurrence avec la promotion privée sur le foncier disponible, les bailleurs ont appelé à une action publique forte leur permettant de maintenir la production de logements locatifs sociaux.

« Répondre aux besoins de logement tels qu’ils sont posés en Occitanie aujourd’hui demande un engagement financier massif de la part de l’Etat, à contre-courant de ce qui est fait ces dernières années. Les politiques du gouvernement ont asséché le financement public de la construction, c’est le constat qui est fait dans nos territoires », a dénoncé Marie Piqué avant d’appeler l’Etat et tous les acteurs à « retrouver collectivement le chemin de la construction ».

Retrouvez le discours complet de la vice-présidente Marie Piqué : https://mariepique.wordpress.com/2023/03/09/logement-nous-devons-collectivement-retrouver-le-chemin-de-la-construction/