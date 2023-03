Albi - L'Albi Run Urbain est de retour pour une 5ème édition

L’Albi Run Urbain est de retour pour une 5ème édition Vendredi 21 avril 2023 à 19h00 Place du Vigan à Albi Albi,

- Organisé par Jérémy PHEZ et toute son équipe de bénévoles, il s’agit d’une course solidaire qui consiste à lever des fonds pour aider une personne handicapée à réaliser son projet de vie (adapter son domicile, ou acheter une voiture conçue pour son handicap…).

- La dernière édition a rassemblé plus de 2 400 participants, dont 900 marcheurs & 100 enfants, venus découvrir des lieux insolites de la cité épiscopale. Au programme : courses avec différents formats, accessibles à tous les âges, parcours inclusif, remises de prix, stands et buvettes, animations en tous genres, et convivialité…

- Les inscriptions sont déjà ouvertes via le https://www.albirunurbain.fr/. Les absents peuvent aussi participer en offrant un dossard solidaire. -

- Plusieurs parcours sont possibles : 7 km ou 13km de course en solo ou équipe de 6 potes 7 km en marche nordique pour le fun 1 accès handisport 2 parcours Enfant (500m pour les 5 à 7 ans et 1km pour les de 8 à 11 ans)

- Cette année, L’Albi Run Urbain est organisé au profit de Warda Carles, victime d'un pneumocoque et d'une septicémie nécessitant l'amputation de ses membres supérieurs et inférieurs.

Extrait de sa lettre : "Bonjour, je m’appelle Warda Carles, j’ai 43 ans. J’ai 2 filles, 1 fils et je suis grand-mère depuis peu. Je suis amputée des 4 membres et du bout du nez, mais ne me dites pas que je suis handicapée ! Je croque la vie à pleines dents, je m’occupe de ma maison, de ma famille et de moi aussi quand même ! Je conduis ma voiture et j’adore ça. Je suis sportive, je fais de l’escalade et je cours dans mon club Brens Gaillac Running à Gaillac, entourée de mes amis que j’accompagne quasiment partout en adaptant toutefois les circuits pour mes lames de courses. Des lames de trail, plus adaptées, seraient idéales pour ne plus avoir à se demander si je peux y aller ou pas. Car oui, mes amis sont polyvalents dans leur pratique sportive et je veux faire la même chose bien sûr ! Je veux retravailler ! Évidemment, je me heurte à beaucoup de réticences et de contraintes, mais un équipement informatique adapté avec un logiciel spécial me permettra de reprendre une formation qualifiante voir diplômante pour me remettre dans le circuit professionnel… Je suis utile, j’aime aider mon prochain et j’aime la vie ! MERCI à mes proches qui me transmettent toute l’énergie nécessaire dont j’ai besoin pour avancer. MERCI la vie de me faire vivre cette nouvelle aventure avec vous mes amis et avec toi Jérémy. On se voit tous le 21 avril à Albi !"

Le Mot de Jérémy PHEZ Organisateur de l’Albi RUN depuis 2018.

« Ensemble, l’Impossible devient possible » « Cette 5 ème édition sera encore plus ambitieuse que les précédentes avec un parcours de traversée d’Albi original, et rempli de surprises ! Ma recette, c’est trois ingrédients : 1 projet, 1 personne, 1 année. Nous nous sommes basés sur l'image du circuit court du producteur au consommateur, nous avons choisi la même démarche d'un côté humain « du bénévole au bénéficiaire ». Nous avons fait le souhait d'aider une personne, une famille par an afin d'aboutir à un projet qui demande une participation financière souvent lourde. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que de plus de 150 entreprises tarnaises et aveyronnaise ont adhéré à notre démarche et sont partenaires de l’événement ! Notre démarche est simple jusqu'au bout, et nous cherchons des bénévoles pour cette 5 ème édition. Sachez qu’ensemble, l’impossible devient possible ! »

L’inscription en tant que bénévole se fait sur https://www.albirunurbain.fr/

