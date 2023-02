Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Villeneuve-lès-Bouloc

[De gauche à droite sur la photo : Pierre Aniort, responsable de secteur technique, Yacin Lala, Directeur adjoint, Janine Gibert, Vice-Présidente, Thierry Suaud, Président du SDEHG, Patrick Caseilles, Directeur.]

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Thierry Suaud, Président du SDEHG, s’est rendu le 10 février dernier à Villeneuve-lès-Bouloc pour rencontrer les élus communaux du secteur, accompagné des équipes du SDEHG.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté en premier lieu sur la rénovation de l’éclairage public. Les élus communaux, particulièrement inquiets face à la hausse soudaine des coûts de l'énergie, recherchent des solutions pour s’inscrire dans la sobriété énergétique et réduire leurs factures d’électricité.

Le nouveau programme « LED Haute-Garonne 2026 ++ » engagé par le SDEHG en 2022 est un concept novateur de rénovation d’éclairage public permettant de réaliser plus de 80% d’économie d’énergie, immédiatement amorti par les communes qui bénéficient à minima de 10% d’économie sur leur budget. Ce programme, réservé aux travaux légers d’investissement, consiste à ne remplacer que le luminaire par un appareil d’éclairage public standardisé de dernière génération. Le nouveau luminaire proposé est optimisé pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse afin de préserver la biodiversité et la santé humaine. Il répond aux exigences règlementaires imposées par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.