Lozère - La tête ailleurs de la Cie du Dagor à Saint-Germain-du-Teil

« La tête ailleurs », une traversée malicieuse dans l’imaginaire de notre enfance qui nous raconte une histoire où les rêves permettent de vivre et d’affronter la réalité. Une histoire où la capacité à imaginer peut soutenir, faire rugir, vitaliser et ouvrir des chemins inattendus.

C’est quoi, ça, avoir la tête ailleurs ? Et si l’imagination était certes une affaire de tempérament (aimer rêver, s’inventer des fictions) mais aussi une affaire de situation (quand imagine-t-on et pourquoi ?) ? Voltairine, 70 ans, est à un tournant de sa vie. Hier, la Tour 53 a été détruite. Aujourd’hui, sur les ruines de la Tour, elle vient dire adieu à ses souvenirs d’enfance. Mais quelqu’une est venue au rendez-vous alors qu’elle n’y était pas conviée… C’est sa mère, qui lui apparaît sous ses traits de jeune femme, à l’époque où elle, Voltairine, était petite fille. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère, dont les pieds ont toujours été sur terre, et une fille, dont la tête est encore ailleurs, dans les nuages de l’imaginaire. A moins que ce ne soit l’inverse ? La tête ailleurs c’est une histoire sur les possibles qu’apportent le jeu et l’imagination dans une époque troublée qui, elle, ne parvient plus à (se) rêver. Dans un dispositif tri-frontal, le public vit le temps de la représentation au plus près des comédiennes, au plus proche de leurs rêves… « Petit, on m’a toujours fait remarquer, de manière négative, que je rêvais, que j’étais dans les nuages, qu’il fallait redescendre sur terre. Pendant très longtemps je n’ai pas compris pourquoi on me disait cela, et je dois avouer que je ne comprends toujours pas. »

> Dès 13 ans