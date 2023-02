Montpellier - Mint signe son premier contrat d'achat d'électricité verte avec Kallista Energy

Mint continue de tracer sa route dans le paysage des fournisseurs d’énergies alternatifs en France. L’entreprise est ainsi devenue fin 2022, responsable d’équilibre et vient de conclure son premier Power Purchase Agreement (PPA) ou contrat de gré à gré avec un producteur indépendant.



Un contrat avec un producteur d’énergies renouvelables indépendant

Depuis le 20 décembre 2022, Mint a rattaché dans son périmètre d’équilibre le parc éolien de Brachy dans le département de la Seine Maritime, en Normandie. Le site appartient à Kallista Energy, qui œuvre de manière indépendante dans la production d’énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire depuis 2005.



Kallista Energy fournira en 2023 à Mint énergie l’ensemble de l’électricité produite par les 5 éoliennes du parc de Brachy dont la puissance totale est de 12 MW. Le parc éolien de Brachy est en effet arrivé au terme de son contrat d’obligation d’achat prévu par l’Etat. Kallista Energy détient et exploite aujourd’hui 38 parcs éoliens et solaires en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.



Ce contrat illustre les ambitions de Mint dans le soutien en faveur des énergies renouvelables et affirme son positionnement au profit d’une politique diversifiée dans un contexte de mutation.

Mint énergie, acteur essentiel des marchés de l’électricité

Lors de l’élaboration de son plan stratégique 2025, Mint a fait de la transition énergétique un axe d’engagement majeur et s’est fixé pour objectif d’anticiper le changement structurel du marché. Ainsi, depuis décembre 2022, en plus de fournisseur d’électricité verte et de biogaz, Mint est devenu responsable d’équilibre. Il s’agit désormais pour l’entreprise d’être garant de la stabilité du système électrique sur son périmètre d’équilibre contractuel. En d’autres termes, de s’assurer que la quantité d’électricité injectée sur le réseau soit égale à la quantité d’électricité soutirée et d’en référer à RTE : le réseau public de transport d’électricité, qui assure en temps réel cet équilibre entre production et consommation.



Ce rôle permet à Mint de s’investir encore davantage dans la traçabilité de l’électricité vendue à ses clients, en réalisant pour cela de plus en plus d’accords en direct avec les producteurs d’énergies renouvelables.



Pour Mint, ce premier PPA est également une étape significative dans le déploiement de ses nouvelles prérogatives en tant qu’acteur sur le marché du renouvelable.



Son rôle d’acheteur lui permet aujourd’hui de fournir de l’énergie verte tracée aux entreprises et de proposer des solutions de valorisation de surplus d’électricité pour des structures en autoconsommation.

À PROPOS DE MINT

Mint SA est une société créée en 1999, filiale du groupe Eoden et cotée en bourse sur Alternext depuis 2006 dont le siège social est basé à Montpellier.



Mint est un distributeur français d’énergies vertes et d’un ensemble de services écoresponsables accessibles à tous avec un impact positif sur la qualité de notre environnement : Mint énergie, Mint solaire, Mint mobile et Mint market.



Engagée RSE depuis sa création, Mint œuvre pour un développement durable qu’il soit social ou environnemental et s’engage dans la construction d’un avenir plus vert et plus juste pour tous. Un avenir qui se choisit dès aujourd’hui : www.mint.eco