Occitanie - La Ligue Occitanie de rugby au devant des clubs du Lauragais

Bernard Pujol, vice Président de la Ligue Occitanie et Daniel Fabre, Président du Comité Départemental de Rugby de la Haute Garonne (excusé Miguel Gérard, chargé de mission, complication covid à qui nous souhaitons un prompt rétablissement) avaient réunis les clubs du secteur est-toulousain (Lauragais) nommé « Terroir 14 » pour une soirée « questions-réponses » .

Annette Berdous élue Lor, Laura Thomas salariés LOR , et Marc Sicard pour les arbitres complétaient une tribune ou les échanges furent nombreux, animés pour une analyse globale de mi-mandat qui permettra d’affiner et de compléter une synthèse générale constructive. Formidable travail dédoublé et retransmis sur le terrain par le Conseiller Technique Club (ctc) Cédric Papaix dédié et très actif sur le secteur à la grande satisfaction des entités qui disposent de fait d’un relais technique attentif, disponible, permanent, un raccourcis efficace et apprécié.

Cette mesure (création de postes salariés dits CTC) mise en place par Bernard Laporte sur l’ensemble du territoire souligne le soucis de la FFR du contact « proche et rapproché » ainsi que de l’écoute des hommes de terrain (club) mais, également, l’implication d’hommes et de femmes élus et chargé de mission proches de ses derniers en semaine ou hebdomadairement lors des matches, quasi à la demande et toujours disponibles. La Ligue Occitanie rugby y adhère pleinement.

Un travail de l’ombre peu connu, peu ou pas médiatisé alliant modestie mais présence et écoute efficace.

Les clubs ne s’y sont pas trompés en répondant présents à 99%... on débat en « famille » dans un état d’esprit d’exception.

Le Stade Saint-Orens avait ouvert son club-house et organisé un accueil de circonstance .

D’autres réunions de mi-parcours et de type « zone » sont programmées entre les réunions globales et les visios thématiques (la Lor et les cd on quasi journellement des réunions)…