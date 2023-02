Montpellier - Le Montpellier Basket Mosson et GRDF lancent un Centre Génération Basket accessible gratuitement

Du 20 au 24 février 2023, le club Montpellier Basket Mosson et GRDF lancent un Centre Génération Basket à destination des jeunes de 5 à 17 ans. Ils pourront s’initier ou se perfectionner gratuitement à la pratique du basket-ball durant les vacances scolaires. Une action qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le club et le gestionnaire du réseau de distribution de gaz sur la commune de Montpellier (62 000 clients).

Un Centre Génération Basket, c’est quoi ?

Un Centre Génération Basket est un lieu qui propose des stages d’initiation et de perfectionnement à la pratique du basket-ball totalement gratuits pour les jeunes pendant les vacances scolaires. Depuis 2014, GRDF est, au niveau national, partenaire de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) et contribue, dans ce cadre, au développement des CGB.

Pour chaque session, GRDF fournit un kit composé de ballons et de goodies pour les participants, ainsi que des tee-shirts pour l’équipe des encadrants. De plus, chaque jeune repart avec un diplôme offert par GRDF à la fin de la semaine de stage.

Depuis le lancement de l’opération, pas moins de 964 CGB ont été mis en place dans près de 187 villes en France grâce auxquels plus de 69 000 jeunes ont pu découvrir ce sport et ses valeurs.

Un partenariat porteur de sens

Le CGB sera accueilli par le club Montpellier Basket Mosson. Un choix qui ne doit rien au hasard, GRDF étant partenaire du club depuis l’an dernier. L’organisation de ce premier CGB avec le club s’inscrit dans le cadre de ce partenariat et vise à l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet éducatif et sportif.

« Nous sommes une entreprise de service public ancrée dans les territoires et les quartiers, dans tous les quartiers. Avec le club de basket-ball de la Mosson, nous partageons des valeurs communes : la solidarité, la tolérance et la mixité. Nous sommes très fiers que ce Centre Génération Basket se mette en place ici, au cœur du quartier de la Mosson », Frédéric Fort, Directeur Territorial de GRDF pour le département de l’Hérault.

La transmission de valeurs fortes grâce à la pratique du sport collectif.

Les CGB ont aussi pour objectif de favoriser la mixité sociale et culturelle et de promouvoir la pratique du sport collectif. Comme le rappelle Khaled Baki, emblématique Président du club Montpellier Basket Mosson qui est d’ailleurs soutenu par la ville de Montpellier : « la pratique du basket-ball permet d’apprendre l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, le respect des autres et de leurs différences. Le basket-ball, c’est une école de la vie ! ».

Comment ça marche ?

Toutes les séances seront supervisées par des animateurs et des éducateurs sportifs du club. Les matinées (9h00-12h00) seront réservées aux 5-13 ans et les après-midis (16h30 – 19h00) aux adolescents de 14 à 17 ans. Les inscriptions se font sur le site internet du club (Montpellier basket Mosson) et sont entièrement gratuites. Attention à ne pas tarder pour vous inscrire, car le nombre de places est limité !