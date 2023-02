Occitanie - La Biterroise Hellene Carles préside la fédération régionale des JCE d'Occitanie

La Biterroise Hellene Carles vient de prendre la présidence de la fédération régionale des Jeunes Chambres Économiques d’Occitanie. Elle et son bureau sont en charge d’animer le réseau des 11 JCE locales de la région en 2023.

À 37 ans, Hellene Carles est directrice des ressources humaines de l’entreprise Pedrero (distribution de produits pour boulangers, pâtissiers et restaurateurs). Elle préside la fédération des JCE d’Occitanie entourée des Montpelliéraines Marine de Beaufort (vice-présidente formation) et Anne Gormand (vice-présidente développement), du Sétois Arnaud Calas (trésorier et vice-président exécutif), de la narbonnaise Anaïs Audouy (secrétaire générale) et du Montpelliérain François Girault (past-président).

Hellene Carles est investie au sein de la Jeune Chambre Économique depuis 2015, d’abord dans la locale de Perpignan, puis au sein de celle de Béziers Piémonts Littoral qu’elle a présidé en 2018. Administratrice nationale en charge du conseil juridique en 2020, Hellene Carles était l’an passé secrétaire générale de la fédération Occitanie.

Les événements JCE régionaux 2023 en Occitanie :

• Université de rentrée, Perpignan, 21 janvier

• Journée régionale de formation, JCE de Tarn et Garonne, en avril (date à définir)

• Journée régionale de formation, Rodez, le 30 septembre

• Congrès régional, Toulouse, début décembre (date à définir).

Ces événements sont l’occasion pour les membres de suivre des formations leur permettant de monter en compétences afin de porter des projets impactants sur leur territoire. Ils mobilisent les JCE de Tarn-et-Garonne, Toulouse, Carcassonne, Perpignan Pays catalan, Pays narbonnais, Béziers Piémonts Littoral, Millau, Rodez, Sète et Bassin de Thau, Montpellier et Bagnols-sur-Cèze et Gard rhodanien.

Portrait d'Hellene Carles © HELIATUS

Légende photo du Bureau régional 2023 © JCE : De gauche à droite Hellene Carles, Arnaud Calas, Anne Gormand, Marine de Beaufort, Anaïs Audouy et François Girault.