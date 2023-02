France - Consultation des Entrepreneurs : disparités d'inquiétudes selon les secteurs d'activités

CCI France publie les chiffres de janvier de la Grande Consultation des Entrepreneurs (Sondage Opinionway pour CCI France).

Dans un contexte de crise énergétique et d’inflation persistante, le moral des chefs d’entreprise s’en ressent logiquement. Vigilants sur les conséquences de la hausse des prix, moins confiants dans les perspectives économiques, les entrepreneurs ont du mal, en ce début d’année, à se projeter dans l’avenir.

Quelques données clés

Parmi les sondés, 36% des acteurs du secteur du commerce annoncent que la trésorerie de leur entreprise est dans une mauvaise situation (versus seulement 8% dans le secteur de la construction.). A l'inverse, le secteur de la construction se porte bien avec 92% des sondés qui estiment une bonne situation en cette rentrée 2023.

Les secteurs de l'industrie et du commerce sont les plus touchés par la hausse du coût de l'énergie avec chacun 68% et 69% qui perçoivent des effets sur leur entreprise(adaptations des process, tensions sur la trésorerie, fermeture définitive, recours au chômage partiel).

81% des sondés ne prévoient pas d'investissements en 2023 (88% en construction, 81% dans le services, 80% dans le commerce et 73% dans l'industrie). Pour ceux qui prévoient d'investir en 2023, la modernisation de l'outil de production est la priorité à 39% (dont 66% dans l'industrie et 40% dans le commerce).

Dans ce contexte, CCI France se positionne comme l'acteur de référence pour faire remonter les préoccupations des entreprises au Gouvernement et accompagner les chefs d'entreprise et les entrepreneurs des PME et TPE dans les territoires au quotidien via ses 121 Chambres de Commerce et d'Industrie.

Vous trouverez l'ensemble des données de l’étude en pièce-jointe et via ce lien: https://www.cci.fr/actualites/gce-janvier-2023-des-chefs-dentreprise-vigilants-face-une-conjoncture-menacante





