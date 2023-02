Haute-Garonne - Coup d'accélérateur à la rénovation de l'éclairage public

Le programme LED Haute-Garonne 2026 ++ lancé par le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) en 2022 connaît un grand succès auprès des communes qui recherchent des solutions opérationnelles et durables pour réaliser des économies d’énergie :

160 opérations de rénovation de l’éclairage public sont engagées dans ce programme à ce jour, représentant 28 000 points lumineux vétustes à remplacer par des appareils à LED à faible consommation d’énergie.

Thierry Suaud, Président du SDEHG :

« Je tiens particulièrement à remercier les élus municipaux qui ont fait confiance au SDEHG en s’inscrivant massivement dans ce nouveau programme. Grâce à notre engagement commun en faveur de l’accélération du déploiement des lampes LED, nous construisons ensemble un nouveau modèle d’éclairage public économe en énergie et respectueux de l’environnement. Les attentes des communes sont grandes, elles sont à la hauteur des enjeux de sobriété énergétique qui nous préoccupent tous. Nous mettons tout en œuvre pour gagner en réactivité dans la mise en œuvre de ce programme qui est une réponse à la crise énergétique et donner satisfaction à toutes les communes. Nous avons ainsi recruté un ingénieur dédié, David Gleizes, pour venir en renfort du travail quotidien mené par les ingénieurs et techniciens du SDEHG. »

En quoi consiste le programme LED Haute-Garonne 2026 ++ ?

C’est un programme de rénovation accélérée dédié au remplacement d’anciens luminaires d’éclairage public par des lampes LED pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse. Il est réservé aux travaux légers d’investissement consistant à ne remplacer que l’appareil d’éclairage public. Financé par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, il garantit à la commune un gain minimal de 10% du montant de sa facture d’électricité, indépendamment du coût des travaux, le SDEHG prenant en charge le cas échéant la partie des travaux permettant d’arriver à cet objectif. Il permet notamment de remplacer les luminaires de type « boule » par des appareils à LED conformes à la réglementation relative à la pollution lumineuse.

Ce nouveau concept de rénovation de l’éclairage public, déployé à l’échelle du département, basé sur l’efficacité de la technologie LED et la sobriété énergétique, permettra de diminuer fortement la consommation électrique de nos territoires.