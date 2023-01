Occitanie - Semaine de l'apprentissage dans l'artisanat : découvrez les pépites des CFA d'Occitanie

La Semaine nationale de l’apprentissage dans l’artisanat est organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat du 27 janvier au 3 février 2023 dans toute la France.

A cette occasion, la CMA Occitanie, leader de l’apprentissage avec plus de 9 100 apprentis cette année (effectifs en hausse de plus de 6 % par rapport à 2021), a choisi de mettre le projecteur sur les « pépites » de ces 12 Centres de formation d’apprentis.

Chaque année, la Semaine nationale de l’apprentissage dans l’artisanat (SNAA) permet de faire (re)découvrir les formations proposées par les Centres de formation d’apprentis (CFA) du réseau des CMA.

En Occitanie, plus de 140 formations aux métiers de l’artisanat (allant du CAP à la Licence professionnelle) sont proposées, dans des domaines variés : alimentation, restauration, services, mécanique / réparation / maintenance, image et métiers d'art, commerce et gestion, bâtiment et travaux publics, sport, fibre optique, design dentaire.

« L’apprentissage dans l’artisanat, c’est l’opportunité de se former à un métier passion, d’obtenir un diplôme reconnu et de trouver rapidement un emploi durable », rappelle Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie. En effet, plus de 87 % des apprentis de la CMA Occitanie trouvent un emploi ou poursuivent leurs études dans les 6 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

Un « marathon » des CFA

Pour la SNAA 2023, les apprentis et les équipes pédagogiques des 12 CFA de la CMA Occitanie se mobilisent. Dès le 26 janvier et jusqu’au 3 février, ils vont, chacun à leur tour, mettre un coup de projecteur sur un projet ou une thématique qui fait la fierté du CFA : digitalisation des enseignements, expérience de mobilité internationale, éducation à la citoyenneté, intégration pour tous, participation à des compétitions métiers récompensant l’excellence (…). Autant de thématiques qui seront présentées dans des formats originaux aux partenaires institutionnels invités pour l’occasion dans chaque département.

« Nous devons montrer davantage l’action quotidienne des équipes en faveur de l’accompagnement des apprentis et promouvoir les nombreux atouts de l’apprentissage », précise Joseph Calvi. « La SNAA va nous permettre d’aller dans chaque CFA pour soutenir et échanger avec les jeunes, les enseignants et nos partenaires. 12 CFA en 7 jours, c’est un véritable marathon », se réjouit-il.