Béziers - La Fédération des Clubs Taurins du Biterrois a présenté ses vœux 2023

Mercredi 25 janvier, dans les locaux du Cercle taurin Biterrois, Bernard Mula président de la Fédération des Clubs Taurins du Biterrois présentait ses vœux 2023 aux bureaux et amis des différents clubs d’aficionados de Béziers et de ses alentours ; cela entouré de Stéphanie Galzy députée de l’Hérault et de Michel Hérail, maire-adjoint de Béziers en charge notamment de la Tauromachie.

Parmi l’assistance on notait la présence de deux toreros, le matador Biterrois Carlos Olsina et le novillero Chiclanero-Biterrois Christian Parejo.

Le président de la FCTB dressait notamment, au sortir du Covid, un bilan positif de la Temporada biterroise 2022 durant laquelle la Fédération s’est impliquée dans différentes activités taurines dont pour certaines elle fût actrice ; par exemple durant la feria avec l’animation place Émile Zola de la Plaza Toros Y Caballos, avec les journées taurines dont l’excellente journée aux arènes avec Tomas Cerqueira et Christain Parejo, précédée d’un rassemblement contre la loi liberticide du député Caron, sans oublier celui du 19 novembre devant la sous-préfecture. L’Aficion a gagné cette bataille, le combat continuera le 11 février à Montpellier pour défendre : Corridas, courses camarguaises, chasses et ruralité toujours menacées…

Pour Bernard Mula 2023 d’un point de vue taurin, s’annonce pour les toreros Biterrois et pour Béziers comme une année forte avec certainement le retour de Sébastien Castella. Pour Carlos Olsina, après son alternative réussie l’an passé à Istres, il sera dans le ruedo de la ganaderia Valverde le 5 février, puis le 30 avril chez les Jalabert avec Octavio Chacon et Christian Parejo. Pour Christian, 2023 sera l’année de son alternative dont beaucoup souhaite qu’elle se déroule durant la Feria de Béziers. Il saluait Tomas Cerqueira pour l’organisation des trois journées (4, 18 février et 4 mars) « Dans l’intimité d’un torero » avec C. Parejo. Un bon début de manifestations taurines impliquant des Biterrois.

Renouvelant ses vœux à l’Aficion biterroise, il donnait à tous rendez-vous le 11 févier à Montpellier…

Michel Hérail apportait le soutien du maire de Béziers l’ayant chargé de dire une fois de plus son attachement à la tradition taurine. Sans rien dévoiler il assurait l’assistance que le cartel de la Feria 2023 serait de très haute qualité… et qu’il serait, comme la Ville, toujours présent pour défendre et faire respecter la Corrida...

La députée Héraultaise Stéphanie Galzy, très satisfaite de se trouver à Béziers avec des personnes défendant une des traditions du Sud de notre pays, indiquait que les clubs taurins pouvait compter sur son total soutien face aux éco-liberticides. Elle était prête, le 24 novembre dernier, dans l’hémicycle, durant leur attaque contre la tauromachie à leur répondre et intervenir point par point comme elle le sera encore demain si nécessaire.

Il restait plus aux présents qu’à lever leur verre à cette nouvelle année...