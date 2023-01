Occitanie - Vins bio : 43 acheteurs internationaux en convention d'affaires avec AD'OCC

Millésime Bio

Adossée au salon Millésime Bio, la convention d'affaires des vins bio, organisée par l’agence de développement économique AD’OCC se tient les 30 et 31 janvier 2023 au Parc des Expositions de Montpellier (entrée sud).

43 acheteurs ont été sélectionnés par AD’OCC pour participer en présentiel à la convention d’affaires. Avec, en 2023, le retour en présentiel des acheteurs de la zone asiatique : Japon, Corée du Sud et Taïwan. Des pays au marché mature dont l’offre bio régionale répond à de nouvelles tendances de consommation. Les acheteurs nord-américains sont également présents, recrutés par la Maison de la Région à New-York, pour leur intérêt pour les vins bio ; 7 viennent des Etats-Unis, 4 du Canada… La moitié des acheteurs sont Européens : Angleterre (5 acheteurs), Allemagne (3), Suède (2), Pologne (2), Finlande (2), Irlande (2) et 1 acheteur par pays, Luxembourg, Belgique, Danemark, Pays-Bas, République Tchèque, Autriche, Norvège, Estonie. Le marché nord-européen raffole des vins bio et l’agence AD’OCC déploie en direction des pays nordique un programme d’action spécifique comme en octobre 2023 une mission « vins bio » en Allemagne et au Danemark.

80 producteurs, exposants au salon, participent à cette convention d’affaires. Ils proposent deux de leur cuvée dans un espace de dégustation adossé à l’espace de RDV et ouvert à l’ensemble des visiteurs de Millésime bio… Des vins blancs, rosés, rouges, effervescents et vins doux naturels.

L’export à domicile

Les acheteurs procèdent dans un premier temps à une sélection de producteurs qu’ils souhaitent rencontrer, au travers d’une plateforme dédiée où les producteurs ont préalablement renseigné les vins qu’ils souhaitent vendre, leur profil et leur marché ciblé. Ensuite, les producteurs acceptent ou refusent les propositions de rendez-vous. Ce concept « d’export à domicile » permet aux entreprises viticoles de la région Occitanie de rencontrer en rendez-vous B2B des importateurs qualifiés et ciblés du monde entier.

Catherine Machabert, responsable du Département Marchés Viticoles, à l’agence AD’OCC : "Le marché national ne pouvant absorber les volumes commercialisés, l’export est une solution pour vendre sur des marchés de plus en plus tournés vers des produits répondant aux préoccupations environnementales. Et l’Occitanie élue meilleure région bio d’Europe, où la Région investit le plus pour ses agriculteurs et pour la transition agroécologique, a une vraie carte à jouer à l’international".