Hérault - Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : une première pour l'Hérault

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

C’est officiel le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Sud-Hérault a été approuvé en conseil communautaire mardi soir après plusieurs années d’études, de réflexion et de concertation avec la population et les acteurs locaux. Ainsi, notre communauté de communes devient la première de l’Hérault à adopter ce document qui traduit un projet partagé de développement urbain et d’aménagement du territoire communautaire. Le PLUI marque une réelle avancée en matière d’optimisation des démarches administratives et de clarté pour le public. Un seul document régit désormais un territoire regroupant nos 17 communes, tout en préservant les spécificités de chacune. Les cartes communales et autres documents d’urbanisme communaux sont de fait remplacés par le PLUi, qui deviendra exutoire dans les prochains jours.

Le PLUI est accessible en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes Sud-Hérault ainsi qu’en version papier au siège de la Communauté de Communes à Puisserguier. Il le sera également prochainement sur le Géoportail de l’Urbanisme.