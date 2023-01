Montpellier - Envolez-vous : la course inclusive montpelliéraine est de retour

Envolez-vous

Dimanche 27 février se déroulera la 7ème édition de la course caritative Envolez-vous, organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC). Rendez-vous dès 10h15 au départ du Bassin Jacques Cœur. Les bénéfices récoltés à l’issue de cette course seront reversés à l’association montpelliéraine Envol.

Qu’est-ce que la course Envolez-vous ?

On ne présente plus cette course désormais bien connue des Montpelliérains. Chaque année, Envolez-vous attire 300 à 500 coureurs solidaires. Pour rappel, les bénéfices récoltés permetent à l’association Envol de financer matériels et sorties pour les personnes en situation de handicap.

Au programme, de la convivialite...

Des parcours adaptés aux familles, aux personnes en situation de handicap et aux enfants sont proposés, le tout dans une ambiance musicale. Une buvette est également à disposition de tous.

Les courses

Course de 11km ouverte aux joëlettes (12€)

Course de 5 km ouverte aux personnes en fauteuil (9€)

Course enfants autour du bassin Jacques Coeur (1€)

Course adaptée aux personnes polyhandicapées autour du bassin Jacques Coeur

Les départs des courses auront lieu au bassin Jacques Coeur. Les inscriptions en ligne sont accessibles sur www.envolez-vous.info et seront closes le samedi 25 février à 12h.