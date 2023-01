Occitanie - Marie Piqué : La Région sera aux côtés des bailleurs et des acteurs du logement social

La Vice-Présidente Marie Piqué, déléguée aux solidarités, aux services publics et à la vie associative était présente hier à la cérémonie des vœux de la nouvelle union régionale du logement social, l’Habitat Social Occitanie. En tant que co-présidente du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, elle a participé à la table organisée pour l’occasion sur le thème du contexte et des enjeux du logement social en Occitanie en 2023.

« L’Occitanie est la 5ème région la plus peuplée de France et elle accueille chaque année 51400 habitants supplémentaire. Face à cela, nous pouvons résumer les priorités pour ce vaste territoire régional en 3 grands axes. Nous devons répondre à l’enjeu de la demande et proposer, dans un contexte de nécessaire sobriété foncière et énergétique, plus de logements de qualité en locatif social et à l’accession sociale pour l’ensemble des demandeurs, qu’ils soient à revenus modestes, salariés, apprentis, étudiants sans emplois ou retraités », a déclaré la Vice-Présidente lors de la table ronde.

« Ensuite nous devons développer l’accompagnement des locataires face au défi de la crise énergétique, par une meilleure maitrise de l’énergie au travers de leurs usages. Enfin, face à l’enjeu du changement climatique, nous savons que le logement joue un rôle considérable. Aujourd’hui il faut mettre les bouchées double en termes de rénovation énergétique et de réhabilitation. C’est un double enjeu, bon pour le climat et bon pour l’emploi. 5000 réhabilitations de logement par an représentent plus de 10 000 emplois induits », a conclu Marie Piqué sur les urgences en Occitanie.

Pour le conseil régional, le secteur du logement devra relever de nombreux défis dans les années à venir, afin de tendre vers l’objectif commun de transition vers un développement soutenable et résilient, tout en se préoccupant avant tout des ménages aux revenus les plus modestes. Il s’agira d’encourager la production de logements sociaux, en privilégiant la densification et la rénovation du parc existant ainsi que le développement d’une offre de logement accessible en transports collectifs et associée à une offre de services. Il s’agira de prendre en compte les spécificités liées aux dynamiques des territoires en incluant les besoins spécifiques : accession sociale, hébergement des jeunes, des personnes en perte d’autonomie, des saisonniers, etc. La Région sera aux côtés des bailleurs et des acteurs du logement pour participer à l’objectif d’un développement sobre et vertueux, porteur de plus de justice sociale et territoriale, d’égalité réelle, de lutte contre les discriminations et de solidarité, afin de bâtir ensemble un avenir commun répondant aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens.