Perpignan - TRIO, commerçants, étudiants et skieuses profitent de journées à prix très réduits voire gratuites

La neige tombée en abondance ces derniers jours sur les domaines catalans du groupement TRIO (Cambre d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens) et l’ouverture en grand de ces derniers ont permis d’accueillir le week-end dernier plus de 4 300 skieurs.

Le mois de janvier est l’occasion de profiter, avant le rush des vacances scolaires, de nombreux avantages.

C’est ainsi que les commerçants sont attendus à Formiguères lundi 30 janvier. Le forfait journée sera à 17,50€ au lieu de 35€. Même combat pour les étudiants qui profiteront des pistes enneigées de Cambre d’Aze les mercredis 1er et 8 février.

Enfin, les skieuses pourront dévaler les pistes de Porté-Puymorens les jeudis 2 et 9 février. Pour elles, c’est ski gratuit !

Et pour celles et ceux qui ne pourraient se libérer, ces offres seront également valables après les vacances de février, soit donc à compter du 6 mars.

A noter que les stations disposent d’un manteau neigeux confortable : 1,50 m au sommet à Formiguères et 90 cm en pied de pistes, 1,10 m au sommet et 60 cm en pied de pistes à Porté-Puymorens et 80 cm au sommet et 30 cm en pied de pistes à Cambre d’Aze. De quoi proposer du grand ski.



A propos de TRIO

Porter le développement 4 saisons de trois domaines distincts et non reliés, tel est l’objectif de la SPL TRIO créée en mai dernier par la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales et les collectivités locales, accompagnée par la Compagnie des Pyrénées. C’est un véritable projet de territoire qui met en commun les synergies de 3 stations historiques -Cambre d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens- et permet de proposer dès cette année un forfait commun aux trois sites. Avec quelques 300 000 journées ski vendues la saison dernière et un Chiffre d’Affaires cumulé de 6 M€, TRIO est devenu un opérateur de taille moyenne dans le paysage pyrénéen et compte bien prendre toute sa place sur le marché touristique pyrénées.

www.trio-pyrenees.com