Castelnau-le-Lez - Exposition d'Éric Brissaud, Photographie du 28 janvier au 4 mars 2023

« Griffures de vie » Vernissage le samedi 28 janvier à 11h, Entrée Libre

Espace culturel Pierre Fournel - 21, Rue Armand Barbès à Castelnau-le-Lez

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 et le samedi de 10h à 13h

L’exposition « Griffures de vie » est une rétrospective de 50 ans de photos à travers le monde.

Éric Brissaud

Né d'un père journaliste et historien, André Brissaud, avec qui il découvre la photographie dès l'âge de 14 ans en lui empruntant son Rolleiflex, et le Kodak 6x9 à soufflet de sa grand-mère.

Dès 1969 il quitte ses études pour devenir assistant des photographes du magazine "Salut les Copains" avec Jean-Marie Perrier, Roland Berg etc.

En 1970 il commence à collaborer pour le magazine "Marie-France" avec des portraits en noir et blanc de personnalités de l'audio-visuel, écrivains et artistes puis des reportages-magazine.

En 1971 il rencontre le photographe Jacques-Henri Lartigue dont il devient ami jusqu'à sa mort en 1986 : il fût pour un instant son assistant pour la prise de vue du président Valéry Giscard d'Estaing en septembre 1974.

La même année, parrainé par Jacques-Henri Lartigue, il expose un extrait de son voyage de 1973 en Algérie, aux "Rencontres d'Arles" et poursuit avec une exposition au "club des 30x40" à Paris.

Il commence à diffuser ses photos dans l'agence parisienne "Gamma" et travaille dès le premier numéro au magazine V.S.D., Actuel, Grands Reportages, Partir, Elle, Marie-Claire, Zoom...

En novembre 1981, il expose à Paris un long travail de 10 ans sur les arbres à travers les quatre saisons à la galerie Canon à Beaubourg. En mars 1982, à la naissance de son premier fils, Karel, il intègre l’équipe du "Figaro-Magazine" pour les grands reportages à travers le monde et se spécialise dans la photographie aérienne en hélicoptère.

Le 1er avril 1989 il rentre dans l’équipe de l'agence "Gamma" pour six années qui l'amèneront à voyager à travers le monde pour les plus prestigieux magazines du monde : Time, News Week, Géo, La Stampa, Bunté, etc. avec de nombreux voyage en Chine dès 1984, couvrant aussi les évènements de la place Tian'anmen à Pékin.

Il collabore pour "Géo-magazine" notamment pour les 500 ans de la naissance de "la Compagnie de Jésus" (les Jésuites) à travers 6 pays dans le monde, du Chili à l'Alaska en passant par le Japon, Macao, l'U.R.S.S., l'Italie et différents pays d'Afrique.

Il quitte définitivement Paris en 2008 pour s'installer à Montpellier puis Sète, se consacrant principalement à ses archives sur 50 années. Quand on lui demande quelles images de ces 50 dernières années il préfère, en argentique comme en numérique, il répond en souriant : ce sont celles que je n'ai pas encore faite, car chaque jour une image vient à moi ou moi à elle, et c'est avec bonheur que je l'enregistre, une phrase de Friedrich Nietzsche ne m'a jamais quitté depuis mon adolescence, "Il devint ce qu'il voyait".