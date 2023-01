Montpellier - La culture populaire et les traditions camarguaises une nouvelle fois en danger

Samedi 11 février 2023 à Montpellier : Défendons notre culture et nos traditions

La culture populaire et les traditions camarguaises sont une nouvelle fois en Danger. Organisée à l'appel de l'Union Jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions, collectif regroupant 38 associations et 3000 adhérents dans l'ex Languedoc-Roussillon et la région Provence Alpes Côte d'Azur, la manifestation du monde rural s'organise.

Le principe d'un rassemblement des manifestants à 11h sur la place de la Comédie a été acté par l'assemblée. Après les prises de paroles, le cortège partira depuis la Comédie et se dirigera jusqu'à l'Hôtel de Métropole de Montpellier.

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF), comme elle le fait à chaque appel depuis plusieurs mois, s’associe totalement à l’appel pour « la défense des traditions Populaires et de la culture Camarguaise ». Défendre ces traditions, c’est plus que défendre les passions de Sud, c’est défendre la Culture de notre Nation.

Pour ce faire la FNCOF appelle l’ensemble des ses adhérents, et plus largement les organisateurs bénévoles de festivités en charge notamment des fêtes votives à participer le SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 au rassemblement prévu à Montpellier.

La Fédération Nationale des Comités Organisateurs de festivités, représenté par son Président Délégué Arnaud THENOZ, ainsi que l’ensemble des délégués départementaux de l’Hérault, du Gard, des Bouches du Rhône et du Vaucluse, sera présente aux cotés de l'Union Jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions !