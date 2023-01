Europe - 60ème anniversaire du Traité de l'Elysée l'AFCCRE met les jumelages franco-allemands à l'honneur

Il y a 60 ans, le 22 janvier 1963, le Chancelier Konrad Adenauer et le Président de la République Charles de Gaulle signaient le Traité de l’Elysée. Tournant historique des relations entre la France et l'Allemagne, cet accord fut une étape décisive de la coopération déjà engagée, le 9 mai 1950, avec la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA).

Le Traité a permis de rapprocher les forces vives de nos deux pays dans une démarche de réconciliation sans précédent qui a marqué d'une empreinte indélébile la construction européenne.

Parmi les nombreux réseaux d’échanges qui se sont tissés, les jumelages et partenariats qui unissent plus de 4 500 communes et collectivités locales constituent l’un des piliers des relations franco-allemandes. Ils ont largement contribué à l’émergence d’une amitié solide, d’une grande confiance mutuelle et d’une coopération étroite entre la France et l’Allemagne. Ce rôle fondamental est reconnu dans le nouveau Traité franco-allemand signé en 2019 à Aix-la-Chapelle.

Depuis sa création l’AFCCRE est engagée en faveur des jumelages et de la relation franco-allemande, en particulier à travers son groupe de travail France-Allemagne présidé par Véronique Bertholle, Adjointe à la Maire de Strasbourg. Notre Association tient à marquer cet anniversaire, et à rappeler la contribution des jumelages aux relations entre l’Allemagne et la France.

Afin de souligner cette collaboration, l’AFCCRE invite les collectivités françaises jumelées avec une partenaire allemande à adopter une Déclaration qui réaffirme leur lien avec leur partenaire d’Outre-Rhin.

Pour Philippe Laurent, Maire de Sceaux et Président de l’AFCCRE, il s’agit, à travers cette déclaration, de souligner le sens si particulier de la relation franco-allemande et des jumelages entre nos deux pays. L’objectif est également de porter le message du renouveau des jumelages franco-allemands, afin qu’ils continuent à porter les valeurs universelles qui sont cœur du projet européen.

Voir la déclaration ci dessous