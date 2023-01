Béziers - L'Union Taurine Biterroise a tenu son assemblée générale

Samedi 15 janvier l’Union Taurine Biterroise (UTB) tenait dans ses locaux de la rue Massol à Béziers son assemblée générale.

Plus de quatre-vingt personnes étaient présentes. Un record par rapport aux dernières années. Entourée de membres du Comité directeur, la présidente Marie-Françoise Rouzier a ouvert l’assemblée en souhaitant une très belle année 2023 à toutes et tous. Elle précisait notamment « 2022 a été particulière pour la tauromachie avec cette campagne d’attaques parlementaires menées par le député Caron. Nous avons gagné une bataille mais nous n’avons pas gagné la guerre. Nous devons rester vigilants et je vous assure qu’à l’UTB, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour résister à l’envahisseur Caron ou à tout autre de ses comparses. Je souhaite à l’UTB de continuer ses activités riches et intenses, pour le plus grand plaisir de tous et de chacun et pour que notre passion puisse s’exprimer pleinement. » et elle terminait - avant de présenter le rapport des activités 2022 et les projets pour cette nouvelle année - « 2023 sera aussi une année anniversaire : 40 ans après la Miurada de 1983 qui a laissé des traces dans les mémoires des arènes de Béziers et 40 ans de remise par l’UTB du Tastevin d’argent au meilleur novillero de la Feria de Béziers. Et puis il y aura l’alternative de Christian Parejo avec des parrains XXL et le retour de Sébastien Castella dans les ruedos ».

Il est bon de retenir que l’UTB en 2022 a organisé et participé à 35 manifestations (expositions, conférences, voyages, rencontres, soirées, sorties…) et tout ceci en assurant la promotion et gestion culturelle et administrative du Musée taurin de Béziers, un des deux musées taurins, avec celui de Nîmes, existant en France.

Pour 2023, l’Union taurine a déjà plus de vingt projets, dont deux grandes expositions pour cet été . L’une avec 40 habits de lumières prêtés par le grand couturier madrilène Justo Algaba et l’autre avec des peintures de Jean de Label, de son vrai nom Henri Cavaillès, artiste peintre biterrois et grand chroniqueur taurin des années 50… Afin de monter cette exposition, l'UTB est à la recherche d’œuvres de cet artiste possédées par des familles biterroises (se faire connaître au 06 07 56 52 81 ou par courriel : uniontaurinebiterroise@gmail.com).

Sachez que l’UTB et le Musée taurin sont à la disposition des clubs-services, associations, classes de lycées et collèges, milieu sportif et autres pour l’organisation de visites et de réunions. Cela pour une meilleure connaissance de l’histoire taurine de Béziers et du maintien de la culture et des traditions du Sud. La soirée c’est terminée par un superbe buffet dinatoire, clôturé par la traditionnelle galette des rois…