Hérault - Le Secours populaire de l'Hérault lance sa campagne Don'actions dès aujourd'hui !

Campagne du Don’actions dans l’Hérault : Coup d’envoi le 18 janvier 2023.

Le Don’actions est la campagne nationale de collecte de dons financiers du Secours populaire français. C’est la première campagne de l’année, avec un double objectif : collecter auprès du public les fonds nécessaires à l’action des bénévoles partout en France et dans le monde et contribuer à l’indépendance financière de l’association.

Un contexte de crise sociale et d’inflation catastrophique

Cette année, le Secours populaire et ses partenaires en Europe et dans le monde font face à une importante augmentation de la pauvreté et à un phénomène grandissant de précarisation. Plus que jamais, les 1215 animateurs-collecteurs bénévoles de l’association qui se démènent au quotidien auprès des plus précaires ont besoin d’argent pour faire face à la situation. En 2022, 26 673 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées par le SPF34. (Augmentation de 12%).

Le Don’actions s’appuie sur différentes façons de collecter qui mobilisent les bénévoles C’est un grand jeu solidaire dans le but de diffuser le plus largement possible des tickets-dons d’une valeur unitaire de 2€ sans oublier la collecte au tronc, les initiatives populaires, les mailings, etc.

Dans l’Hérault, les comités et structures mettent en place des actions (concerts, collectes de rue, rencontres sportives, stands…). Certains comités comme les SPF de Frontignan et de Pézenas organisent un jeu solidaire au niveau local.

Lancement départemental du Don’actions

Dans l’Hérault nous lançons la campagne à l’occasion de l’émission de France 3 Occitanie dédiée au Secours populaire, « Vous êtes formidables » qui sera diffusée le mercredi 18 janvier 2023 à 9h40. Un jeu solidaire départemental est également organisé et son tirage aura lieu le mardi 21 mars 2023. De nombreux lots sont à gagner : tablettes, WII, radio réveil, casques, appareils électroménager (aspirateur, appareil à fondue, multi-cuiseurs etc…). Le Don’actions 2023 au niveau national a été lancé le 14 janvier et se poursuivra jusqu’au 24 mars, date du tirage national. Les gagnants auront la chance de profiter d’une croisière d’une semaine en Méditerranée pour 2 personnes tout compris, de 12 vélos électriques, de 10 abonnements d’un an au cinéma, de 10 cartes cadeaux pour l’achat de paniers fruits & légumes en circuits courts, etc.

Les dates à ne pas manquer dans l’Hérault :

Le 18 janvier / Lancement du Don’Actions : émission « Vous êtes formidables » dédiée au Secours populaire, qui sera diffusée le mercredi 18 janvier 2023 à 9h40 sur France 3.

Le 22 janvier / match rugby Montpellier – Londres : stand et places offertes par le MHR à l’occasion du match au GGL Stadium.

Le 29 janvier / Championnats d’Europe Tennis de table : stand et places offertes par le Montpellier tennis de table à l’occasion des qualifications aux championnats d’Europe au FDI stadium.

Du 5 au 12 février / Open de Tennis : stand avec le Solidaribus et places offertes aux enfants accueillis du SPF34 - raquettes dédicacées offertes pour des lots sur place.

Les 11 et 12 février / Courses solidaires : à Saint Guilhem le désert courses solidaires avec l’association « Jecourstoujours » de Gignac et tenue d’un stand.

Le 12 février / Marché de Lattes : tenue d’un stand sur le marché de Lattes en présence de la fanfare d’Agde. - Le 21 mars : tirage départemental du jeu solidaire

Et de nombreuses autres initiatives telles que des animations, des concerts solidaires, etc…

Pour acheter des tickets et/ou devenir collecteur, il suffit de se rapprocher de sa structure SPF34 : antennes, comités, fédération. Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr #PasdActionSansDon

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% de son montant, dans la limite du plafond de 1000€. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

LE SECOURS POPULAIRE 34, C'EST...

32 structures dont 13 comités, 17 antennes et 2 Solidaribus

1215 bénévoles collecteurs

Une aide apportée à près de 25 000 personnes et l'équivalent de 2 millions de repas distribués

Une multitude d'activités de soutien et d'éducation populaire : accueil, écoute, accès aux droits, vacances, loisirs, culture, sport, ateliers socio linguistiques, éducation à l'alimentation, solidarité mondiale, friperies, brocantes...

Une volonté de rendre les citoyens acteurs de la solidarité

Pour que la solidarité continue, adressez vos dons au SPF34 : 3 rue des catalpas, 34075 Montpellier cedex.

Ou sur https://www.secourspopulaire.fr/34/ - précisez Hérault pour que votre don soit utilisé localement.