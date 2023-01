Sète - Vœux de la municipalité : des rendez-vous chaleureux et au plus près de la population

Dans le cadre des voeux qu’il a souhaité cette année plus proches des Sétois, plus intimistes, plus sobres mais toujours très chaleureux, le maire François Commeinhes, accompagné d’une partie de son équipe municipale, s’est rendu hier soir au siège de l’association de quartier du Barrou.

Cette rencontre est la première d’une série de rendez-vous, dans les quartiers, qui rythmeront le mois de janvier.

Accueilli par une soixantaine de personnes, François Commeinhes, accompagné d’Alain Armenio, adjoint délégué au suivi technique des chantiers, Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge de la végétalisation participative, Sylvain Dominguez, conseiller municipal en charge des associations de quartier et Horrida Bouraoui, conseillère en charge des relations avec les conseils de quartiers, s’est dit heureux du travail accompli par les associations de quartiers, qui officient comme des référents de qualité entre les riverains et la municipalité. Une bonne entente qui permet de multiplier les projets et d’être toujours plus à l’écoute des besoins des Sétois.

La presqu’île du Barrou a vu ainsi son visage changer ces derniers temps, avec des projets ambitieux. Prairie fleurie (par les enfants des écoles), création, il y a deux ans, de la salle des sports émergents, pose de nombreuses jardinières et création d’espaces verts multiples, dont les jardins partagés, qui rencontrent un franc succès. C’est aussi un quartier où d’autres projets vont voir le jour avec la voie verte, dont les travaux ont repris et qui permettra, à terme, de rejoindre le Pont-Levis en utilisant des modes de déplacement doux, respectueux de l’environnement, ou encore la requalification de l’aire de loisir.

Une rencontre chaleureuse, donc, mais aussi très fructueuse !