Sète - Une consultation citoyenne pour bâtir le futur : Contrat local de santé

Si la santé ne relève pas d’une compétence obligatoire pour les collectivités locales, elle n’en reste pas moins une responsabilité collective et partagée.

Ainsi, le développement de dynamiques territoriales de santé, associant l’ensemble des acteurs institutionnels, privés ou associatifs, et les populations, apparaît plus que jamais comme une réponse stratégique pour agir ensemble pour la santé de tous et réduire les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins.

C’est tout l’enjeu d’un « Contrat local de santé » (CLS) et c’est tout naturellement que la Ville de Sète s’inscrit aujourd’hui dans cette dynamique, sous l’impulsion de son maire François Commeinhes et en partenariat avec l’Agence régionale de santé Occitanie, premier engagement de ce type sur l’agglomération.

Qu’est-ce qu’un CLS ?

Il s’agit d’un instrument de contractualisation qui engage la Ville et l’ARS, pour une durée de 5 ans, et qui permet de mobiliser les acteurs locaux, de créer des synergies autour d’un projet commun et adapté au territoire.

Son objectif principal est d’améliorer la santé et le bien-être de la population, de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé, de proposer des parcours de santé cohérents, fluides, adaptés à chacun et d’améliorer ainsi l'accès aux soins et l'offre de santé de proximité. « Il s’agit de faire un diagnostic, le plus précis possible, sur la ville de Sète, explique Jocelyne Gizardin, adjointe "Pôle ville solidaire" déléguée à l’action sociale, la santé et la politique de la ville. Et ce, afin de dégager ensuite des axes prioritaires et proposer des actions au plus près des besoins des Sétois. »

Dans ce processus de "co-construction" avec l’ARS, la phase préalable d’un « diagnostic partagé » est donc essentielle. Il s’établit avec les professionnels de santé, institutionnels, associations et privés, mais aussi avec la volonté forte d’y associer la population afin d’avoir la photographie la plus pertinente possible de la situation actuelle. C'est tout l'enjeu de la consultation citoyenne qui débute aujourd'hui jusqu'au 19 février prochain.

Ce questionnaire auprès de la population comporte 48 questions et peut être complété en une dizaine de minutes. Les questions portent, entre autres, sur l'accès aux soins, les délais de prises de rendez-vous, les besoins de soins, la réalisation de dépistage... Conformément à la réglementation en vigueur, ce questionnaire est strictement anonyme et confidentiel. Les réponses permettront de mieux comprendre les situations de chacun et d'identifier les besoins et questionnements en matière de santé, afin de construire une politique de santé qui répondent aux attentes exprimées. A l'issue du diagnostic, une restitution sera disponible sur le site de la ville.

Comment participer ?

1. En allant sur le site de la ville (www.ville-sete.fr)

2. En répondant à la consultation directement ici

3. En téléchargeant le questionnaire, en l’imprimant et en le renvoyant

A noter qu’une campagne de sensibilisation sera menée, durant toute la durée de la consultation, par les ambassadeurs sociaux de la ville. Ces derniers tiendront notamment un stand sur les marchés de la ville, le lundi à l’Ile de Thau, le mercredi en centre-ville, le jeudi à la corniche et le vendredi boulevard Victor-Hugo. N’hésitez pas à aller à leur rencontre !