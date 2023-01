Perpignan - Les vœux aux commerçants de Perpignan !

Louis Aliot, Maire de Perpignan, adresse ses vœux aux commerçants

Ce lundi 16 janvier 2023, Louis Aliot, Maire de Perpignan, accompagné de Frédéric Guillaumon, maire adjoint délégué au Commerce et de son équipe municipale, a adressé ses vœux aux commerçantes et aux commerçants Perpignanais.

Dans un contexte économique et social particulièrement compliqué, ce temps d’échange a été l’occasion pour le Maire d’assurer les commerçants de son soutien total.

En effet, dès son arrivée à la tête de la Ville, le Maire a souhaité faire de la relance de l’économie l’une des priorités du mandat avec un objectif : l’attractivité.

Pour soutenir cette attractivité, la Ville a mis en œuvre diverses actions dont une politique d’animation du cœur de ville : « Les nombreuses animations ont contribué à la fréquentation du Vieux Perpignan et de ses commerces. Nous soutiendrons cet effort. Et cela ne se fera pas sans vous mais avec vous. Soyez sûrs que la Ville vous considère parmi les plus précieux acteurs et animateurs de son activité », a ainsi déclaré Louis Aliot. D’autres leviers ont également été évoqués : « Nous allons en 2023 vous proposer un guichet unique pour faciliter l’implantation de commerces. Nous allons développer le dispositif « Commerçant ami des étudiants » pour accompagner l’implantation du campus Mailly au centre-ville… ».

Le chantier qu'il fallait entreprendre de toute urgence est de faire battre à nouveau le cœur de Perpignan, à savoir son centre historique.

C’est pourquoi une vaste entreprise de rénovation urbaine a été lancée confirmant la volonté de l’équipe municipale de réaliser un projet de réhabilitation globale du centre-ville.

Le Maire a enfin formulé un vœu pour 2023 : « retrouver le Perpignan commerçant et prospère que nous ambitionnons tous ».

Un moment apprécié de la centaine de commerçants présents et qui a mis en exergue la volonté commune d’œuvrer au développement de Perpignan.