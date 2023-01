Sète - Insécurité à Sète : Le député adresse une lettre aux élus Sétois

Insécurité à Sète : le député envoie une lettre aux élus de Sète

Communiqué d'Aurélien Lopez-Liguori, député de l'Hérault

Lundi 16 janvier 2023

Ce mardi 10 janvier 2023, le député de l’Hérault Aurélien Lopez-Liguori a posé une question au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, (représenté par Monsieur Jean-François Carenco, Ministre délégué chargé des Outre-mer) lors d’une séance de questions orales sans débat (QOSD) concernant l’insécurité dans le quartier de l’Ile de Thau. Il a demandé le classement de la zone en Quartier de reconquête républicaine (QRR), afin d’obtenir des effectifs et des moyens supplémentaires pour lutter contre les trafics de drogue dans ce quartier.

Lors de cet échange, le député a rappelé l’augmentation dramatique des affaires de trafics de drogue dans la ville, de 228% en 2022. Pour faire face à l’implantation brutale de ces réseaux criminels, la police, en sous-effectif, est en grande difficulté. Les habitants souffrent de cette situation quotidiennement. Ils vivent dans la crainte permanente, n’osant plus sortir de chez eux de peur d’être touchés par une balle perdue, tremblant en voyant leurs enfants passer le pas de la porte.

La réponse donnée par Monsieur le ministre est largement insuffisante. Sa seule solution sont des renforts temporaires sur l’ensemble du département de l’Hérault qui n’arriveront sûrement jamais jusqu’à la circonscription policière de Sète. L’attitude irresponsable du gouvernement aggrave une situation déjà dramatique. Le refus de placer l’Ile de Thau en QRR est le symbole de ladémission des pouvoirs publics face aux délinquants. Pour les habitants en souffrance, pour la police éreintée, il faut faire plus.

Le député tient à assurer les habitants de l’Ile de Thau qu’ils peuvent compter sur lui pour continuer à lutter pour leur sécurité et porter leur voix. A ce titre, il envoie une lettre invitant le maire de Sète, tous les élus municipaux de la ville, ainsi que les élus départementaux et régionaux de Sète à s’associer dans une action commune pour qu’enfin la voix des habitants de l’Ile de Thau soit écoutée et respectée. Il se tient prêt à organiser avec l’ensemble des acteurs concernés cette action nécessaire pour Sète.

