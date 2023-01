Hérault - Le député Aurélien Lopez-Liguori président du groupe d'études sur le numérique

Le député Aurélien Lopez-Liguori président du groupe d’études sur le numérique

Communiqué d’Aurélien Lopez-Liguori, député de l’Hérault

Jeudi 12 janvier 2023

Le député de l’Hérault Aurélien Lopez-Liguori a l’honneur et la fierté d’annoncer sa nomination par le Bureau de l’Assemblée à la présidence du groupe d’études « Économie, sécurité et souveraineté numériques ».

Cette annonce couronne le travail parlementaire qu’il a mené jusqu’à ce jour, qu’il a souhaité orienter sur le thème du numérique. Il avait, dans le cadre du projet de loi finances 2023, notamment élaboré un rapport portant sur les télécommunications et l’économie numérique.

La présidence de ce groupe d’études lui permettra de mener des auditions d’acteurs de ce domaine et d’organiser des rencontres et des évènements autour de thèmes qui lui sont chers tels que la réindustrialisation numérique de l’Europe et de la France, le droit de la concurrence de l’Union européenne qui bride nos entreprises et la sensibilisation de l’Assemblée nationale et de la société française aux problématiques de cybersécurité.

Ce groupe d’études a une vocation transpartisane ; il sera un lieu de débat et de concertation au-delà de tout clivage politique sur la souveraineté numérique de notre pays, afin que la France affirme sa place dans ce domaine, soutienne l’écosystème français et protège les données de ses citoyens.

Le député Aurélien Lopez-Liguori a pleinement conscience des responsabilités qui lui échoient et désire s’investir entièrement dans ses nouvelles fonctions. Les prochaines étapes pour la mise en place du groupe d’études sont à présent la formation du bureau et le recueil de l’adhésion des nouveaux membres.