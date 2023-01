Sète - L'opération annuelle de recensement débute le 19 janvier à Sète

Dans le cadre du recensement de la population 2023, une partie de la population sétoise sera recensée entre le 19 janvier et le 25 février prochains.

Pour rappel, l’enquête de recensement a pour mission de déterminer la population officielle de la commune. Elle sert aussi à ajuster l’action de la municipalité aux besoins des populations (équipements collectifs, programmes de rénovation, moyens de transports, etc…). La participation et les réponses de chacun sont donc essentielles. Elles sont rendues obligatoires par la loi. Les données qui découlent du recensement sont traitées et analysées par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) de manière rigoureusement anonyme.

Cette année, ce sont 16 agents recenseurs qui ont été engagés et formés par la Ville pour assurer cette campagne (voir trombinoscope).

Comme durant les années précédentes, l’opération de recensement se déroule de la manière suivante : un agent recenseur se présentera au domicile des Sétois. Ce dernier sera muni d’une carte officielle. Tenu au secret professionnel, il remettra ensuite aux habitants les questionnaires papiers à compléter ou la notice Internet concernant le logement ou les personnes qui y habitent.

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur chargé de cette opération, il est important de répondre à cette enquête en privilégiant la réponse par Internet. Si vous ne disposez pas d’un accès internet à votre domicile, vous pouvez vous rendre à l’hôtel de ville, rue Paul-Valéry, où un ordinateur est à la disposition des usagers, dans le hall d’accueil.

Comment ça marche ?

1. A partir du 19 janvier 2023, pour répondre en ligne, rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

2. Une fois sur le site du recensement, cliquez sur “ICI JE REPONDS AU QUESTIONNAIRE”

3. Saisissez ensuite votre code d’accès, votre mot de passe et les identifiants qui vous auront été remis par l’agent recenseur

4. Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire

5. Pour terminer, n’oubliez pas de cliquer sur “Envoyer les questionnaires“

Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements complémentaires, le Service Recensement est à votre écoute au 04 99 04 70 02, ou 04 99 04 70 21, ou 04 99 04 70 26, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, et le samedi matin de 9 h à 12 h.