Perpignan - Démolition d'immeubles rue Llucia à Perpignan

Conformément aux engagements de la municipalité, dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine, des travaux de restructuration du quartier Saint-Jacques sont lancés.

Ils concernent la voirie, les espaces publics et la rénovation de l’habitat. La valorisation de ces espaces publics, participe à la reconquête du quartier, fragilisé par un bâti vieillissant et des matériaux de revêtement vétustes et dévalorisés.

A ce titre, les travaux de voirie de la rue Llucia ont dû être stoppés car un îlot bâti composé d’immeubles vacants menaçait de s’effondrer.

Deux bureaux d’étude spécialisés (B.E.T. Cousnon et Richard Asseraf) ont conclu à un péril imminent et à un risque d’effondrement majeur.

Aussi, afin de protéger et mettre en sécurité les habitants, la Mairie a engagé l’évacuation et le relogement de 30 personnes.

Les travaux de démolition débuteront ce jeudi 12 janvier 2023. Un périmètre de sécurité sera alors mis en place avec une fermeture à la circulation des rues Llucia et des Potiers.

Par ailleurs, la réunion de concertation prévue avec les riverains au sujet de la rue Llucia, se tiendra dans les prochaines semaines.

