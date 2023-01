Hérault - Droit à un prix de l'électricité limité pour les TPE !

TPE : droit à un prix de l’électricité limité à 280 € / MWh

Conformément aux annonces du ministre de l’Economie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, les très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d'euros peuvent bénéficier d'un tarif garanti de l'électricité, fixé à 280 euros par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.

Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, est accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé.

Pour bénéficier de ce tarif les TPE héraultaises doivent remplir un formulaire (téléchargeable ici ) en indiquant qu’une renégociation du contrat d'électricité est sollicitée. Ce formulaire devra ensuite être renvoyé au fournisseur d'électricité.

Photo d'illustration