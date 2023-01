France - Résolutions 2023 : plus d'un Français sur deux sait déjà qu'il ne tiendra pas ses bonnes résolutions au moment de les prendre

Résolutions 2023 : plus d'un Français sur deux sait déjà qu'il ne tiendra pas ses bonnes résolutions au moment de les prendre

Prendre des bonnes résolutions est une tradition bien ancrée chez les Français, bien qu’une forme de scepticisme demeure quant à cette pratique. Plus d’un Français sur deux considère qu’il devrait arrêter de prendre de nouvelles résolutions (56%), sachant d’expérience qu'ils n'arrivent jamais à les tenir (21%). Un tiers avoue n’avoir jamais essayé d’en prendre (36%) et plus d’un Français sur deux sait déjà qu’il ne tiendra pas ses bonnes résolutions au moment de les prendre (51%). C’est ce que révèle une étude OpinionWay pour HelloFresh, qui décrypte le comportement des Français face aux résolutions et qui classe les résolutions qu’ils sont le moins susceptibles de tenir !

Les Français et les bonnes résolutions : une coutume qui perdure

Malgré le scepticisme, le début d'année reste tout de même pour de nombreux français l’occasion d’opter pour de bonnes résolutions et d'insuffler de la nouveauté et du changement dans ses habitudes. En effet, près des deux tiers des Français déclarent avoir déjà pris des bonnes résolutions en début d’année (63%). Thomas Avoirte, expert culinaire chez HelloFresh France, indique que “pour 2023, 4 Français sur 10 envisagent d’en prendre (42%), dont 16% qui le feront comme chaque année”. Si les bonnes résolutions sont prises à titre personnel, il ne s’agit pas pour autant d’une démarche solitaire puisque 6 Français sur 10 affirment encourager leurs proches à tenir leurs résolutions (56%). Les plus jeunes sont plus nombreux à prendre des résolutions (81% des 18-24%, contre 57% des 50 à 65 ans et plus). Les parents Français encouragent davantage leurs proches (66%, contre 51% de ceux qui ne sont pas parents). Les conjoints s’entraident également puisque 70% des Français en couple ayant déjà pris des bonnes résolutions se sentent soutenus par leur partenaire.

Les bonnes résolutions les plus difficiles à tenir : activité physique et bonne alimentation

Si les résolutions les plus récurrentes chez les Français sont en lien avec la remise en forme et la volonté de mieux manger, ce sont également celles qui sont considérées comme les plus susceptibles d’être abandonnées. Perdre du poids est la résolution la plus dure à tenir sur le long terme pour 41% des Français, quel que soit l’age ou le sexe, suivie de très près par la volonté de se mettre ou se remettre au sport (40%).

L'alimentation occupe également une place importante dans ce classement, 47% des sondés citent les résolutions liées à ce domaine comme parmi les plus difficiles à tenir. Thomas Avoirte constate que “manger mieux se situe en troisième résolution la plus compliquée à tenir (25%) et la première au sein des résolutions d’ordre alimentaire. Manger moins de viande (14%), réduire sa consommation d’alcool (9%) ou de boissons stimulantes (9%) ou bien cuisiner plus souvent (7%) sont également des résolutions considérées comme difficiles à tenir.”