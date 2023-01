Sète - Incendie d'un immeuble place Delille : la Ville se mobilise pour accompagner les sinistrés

Depuis samedi 31 décembre et l’important incendie qui s’est déclaré dans un immeuble place Delille, la Ville de Sète se mobilise pour accompagner au plus près les sinistrés des deux bâtiments évacués, soit 25 personnes, dont 10 enfants.

Dès samedi soir, élus et services de la Ville étaient présents sur place, en nombre, aux côtés de la Police municipale et nationale et des pompiers qui ont rapidement installé un périmètre de sécurité. Dans l’urgence, la salle Marquès, rue Pierre-Semard, a été ouverte dès 22 h et aménagée avec des lits et des couvertures. Suite à l’évacuation d’un troisième bâtiment, une dizaine de personnes a été prise en charge. Toutes ont pu réintégrer leur logement dans la nuit. Un médecin des sapeurs-pompiers a été dépêché sur place pour un bilan de santé sur deux personnes fragiles. Aucun blessé n’est à déplorer.

La mobilisation s’est poursuivie dimanche et ce lundi.

La Ville, via son CCAS, a mis en place un point d’accueil et d’assistance, avec, notamment :

aide d’urgence alimentaire

mise à disposition de kits d’hygiène

mise en lien avec des associations caritatives de la ville

aide à la constitution de dossiers d’assurance.

La Ville et son CCAS s’attachent par ailleurs à accompagner chacune des familles dans leurs démarches pour trouver, en lien avec les compagnies d’assurance, une solution d’hébergement immédiate. C’est le cas ce lundi soir, où tout le monde a pu être relogé.

Les services municipaux restent mobilisés dans l’attente des résultats des deux expertises techniques prévues ces mardi 3 et mercredi 4 janvier.

