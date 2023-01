Hérault - Le député Aurélien Lopez-Liguori vice-président des groupes d'amitié France – Estonie et France - Taïwan

Lundi 2 janvier 2023

Le député Aurélien Lopez-Liguori a l’honneur et la fierté d’annoncer sa nomination comme vice-président du groupe d’amitié France-Estonie et du groupe à vocation internationale (GEVI) sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise.

L'intérêt des groupes d'amitié est non négligeable ; ils permettent de tisser des liens forts avec les parlementaires d’autres pays et de faire rayonner l’Assemblée à l’international.

Dans la lignée des travaux que le député a menés jusque-là dans le domaine du numérique, ces deux groupes lui permettront notamment d’étudier des nations dont les avancées dans le domaine technologique sont bien souvent citées en exemple. L’Estonie et Taïwan subissent régulièrement les menaces et pressions de grandes puissances telles que la Chine et la Russie, menaces auxquelles ils résistent avec courage. Le député aura donc à cœur de s’investir pleinement dans ces groupes d’amitié.