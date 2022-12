France - L'EIT Urban Mobility investit dans le comparateur français de véhicules électriques Beev

L’EIT Urban Mobility investit dans le comparateur français de véhicules électriques Beev

Alors que l’Union Européenne souhaite interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035, l’EIT Urban Mobility, une initiative de l’UE, investit dans la startup Beev, comparateur de véhicules électriques.

Dans le cadre de son partenariat avec le Moove Lab, l’EIT Urban Mobility investit dans la startup française Beev afin de l’accompagner dans son déploiement à l’échelle européenne.

Depuis sa fondation en 2019, l’EIT Urban Mobility (initiative de l’UE ayant pour mission de transformer et d’améliorer le paysage de la mobilité urbaine) a déjà investi 4 millions d'euros dans 45 startups de la mobilité issues de 16 pays européens.

En août 2022, l’EIT Urban Mobility et le Moove Lab (accélérateur de référence des startups de la mobilité situé à Station F), ont annoncé leur collaboration afin de développer l’écosystème des startups de la mobilité en France et en Europe. Elle permet d’ouvrir de nombreuses opportunités pour les entreprises du portefeuille européen de l’EIT Urban Mobility qui souhaitent se développer sur le marché français, mais également pour les startups françaises à l’échelle européenne.

Startup française à vocation européenne, Beev est un comparateur de véhicules électriques regroupant toutes les offres disponibles sur le marché. Aiguillés par de nombreux experts, les utilisateurs peuvent trouver le véhicule le plus adapté à leurs besoins et peuvent obtenir des prix avantageux déjà négociés grâce aux différents partenaires de la startup. Co-fondée par Chanez Djoudi et Solal Botbol, cette startup à impact réel accompagne les automobilistes dans la transition énergétique.

En complément de la levée de fonds de 1,5 millions d’euros réalisée par Beev en début d’année, cet investissement de 185 K euros de l'EIT Urban Mobility confirme que la startup répond à une problématique à échelle européenne.

Keren Beit-Cohen, Responsable des alliances stratégiques au sein d’Impact Ventures, la branche investissement de l’EIT Urban Mobility, déclare : “Bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, Beev est dirigé par une équipe prometteuse et paritaire, affiche un taux de croissance très prometteur et est particulièrement apprécié par ses utilisateurs. Ses services permettent clairement une transition plus rapide vers l'électrification des véhicules. Opérant sur un marché en pleine croissance que nous devons soutenir de toute urgence, Beev a un important impact financier, social et environnemental et nous sommes fiers de participer à son développement.”

Outre son investissement dans l'entreprise, l’EIT Urban Mobility soutiendra l'équipe de Beev dans son expansion pan-européenne. Elle assurera ainsi son accès au solide réseau de partenaires industriels, d'experts en mobilité, de talents, d’incubateurs locaux, d'investisseurs et de tout l'écosystème au sens large de l’EIT Urban Mobility.

Clément Guillemot, Program Manager du Moove Lab, déclare : “Le partenariat conclu entre le Moove Lab et l'EIT Urban Mobility avait pour objectif de permettre aux startups françaises de bénéficier de leur puissant soutien. Cet investissement dans Beev, un alumni du Moove Lab, qui est au cœur de la transition vers une mobilité plus durable, est la démonstration la plus éclatante de la pertinence et de l'efficacité de ce partenariat !”

Cet investissement et le déploiement de Beev à l’international s’inscrivent dans le cadre d’un récent accord entériné par l’Union Européenne. En effet, le Parlement européen a voté l'interdiction de vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035, afin d'accélérer le passage aux véhicules électriques et de lutter contre le changement climatique.

A propos de l’EIT Urban Mobility:

L'EIT Urban Mobility est une initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'Union européenne. Il vise à accélérer les solutions et la transition vers un système de transport centré sur l'utilisateur, intégré et véritablement multimodal. En tant que principale communauté d'innovation européenne pour la mobilité urbaine, l'EIT Urban Mobility facilite la collaboration entre les villes, l'industrie, les universités, la recherche et l'innovation afin de résoudre les défis les plus urgents des villes en matière de mobilité. En utilisant les villes comme laboratoires vivants, ses partenaires industriels, universitaires et de recherche démontrent comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à résoudre des problèmes réels dans des villes réelles en transportant les personnes, les marchandises et les déchets de manière plus intelligente.

Pour plus d'informations, visitez le site www.eiturbanmobility.eu.

A propos du Moove Lab:

Né de la rencontre entre Mobilians et Via ID, le Moove Lab a pour mission d’accélérer le développement des startup de la mobilité. Il offre pendant 6 mois un accompagnement sur mesure par une équipe d’experts et des opportunités de collaboration avec ses partenaires leaders de la mobilité. Le tout à Station F, le plus grand campus de startup au monde situé à Paris. Depuis 2017 près de 70 startups de la mobilité et de l'autotech ont été accélérées par le programme. Le Moove Lab est soutenu par des partenaires de premier plan : BMW Groupe France, Bridgestone, Cofidis, l’EIT Urban Mobility Roole, GEMY Automobiles, bee2link, BCA Expertise, Opteven, CETRI, l’ANFA, OPCO Mobilités et NextMove.

A propos de Beev:

Beev est un comparateur de véhicules électriques multimarques. Elle propose de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs auto et propose aux particuliers des prix avantageux grâce à son réseau de partenaires. Elle propose également des solutions de financement en LLD et un accompagnement à l’installation des bornes.

