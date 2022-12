France - Entretien téléphonique du ministre des Armées avec son homologue saoudien

Entretien téléphonique du ministre des Armées avec son homologue saoudien

Sébastien Lecornu, ministre des Armées s’est entretenu par téléphone avec Khaled bin Salman bin Abdulaziz Al-Saoud, ministre de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite. Les deux ministres ont souligné leur attachement au partenariat de défense historique entre la France et l’Arabie Saoudite et ont fait part de leur volonté commune de l’approfondir.

Plusieurs dossiers régionaux et internationaux ont été évoqués, offrant aux représentants des deux pays l’opportunité de partager leurs évaluations de la situation, notamment au Liban et au Yémen. Les ministres ont également confirmé leur disposition à renforcer le dialogue concernant les menaces envers les intérêts des deux pays, ainsi qu’envers la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient et de l’Europe.

Le ministre a rappelé l’attachement profond de la France à la sécurité et à la stabilité du Royaume.

Lors de cet échange, le ministre a exprimé son intention de se rendre en Arabie Saoudite en février.

Illustration Ministére des Armées