Occitanie - Une campagne de récupération de lunettes et prothèses auditives

Harmonie Mutuelle renouvelle sa campagne de récupération de lunettes en incluant cette année les prothèses auditives.

Jusqu’au 23 décembre prochain, les Français sont invités à les déposer dans les agences Harmonie Mutuelle et celles du réseau d’opticiens et d’audioprothésistes « Écouter Voir ».



UNE ACTION SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Responsable et engagée, Harmonie Mutuelle encourage en premier lieu les Français à conserver, autant que possible, leurs lunettes ou appareils auditifs en ne changeant, au fil de temps, que les verres ou les piles usagés. Pour les équipements nécessitant un remplacement complet, la mutuelle invite, dans ce cas, à déposer ses équipements endommagés ou non utilisés, auprès des agences concernées. Les participants auront la possibilité de profiter d’un bilan auditif et visuel gratuits dans les centres Écouter Voir.

Ils bénéficieront également d’un bon de réduction permettant de prolonger leur démarche responsable par un achat de lunettes plus respectueuses de l’environnement, des marques Juste ou Oxo, vendues exclusivement dans les magasins Écouter Voir. Ces marques utilisent des matériaux biosourcés ou recyclés et favorisent une production française, sauvegardant ainsi l’emploi dans les territoires.



Avec cette opération, Harmonie Mutuelle défend un modèle d’économie circulaire, fondé sur la préservation des ressources naturelles et la diminution du bilan carbone des dispositifs médicaux. L’Entreprise Mutualiste à Mission souhaite également soutenir les démarches de reconditionnement et de réemploi qui y sont associées.



« 76% des Français sont porteurs de lunettes en 2019, soit 3 Français sur 43 . Or chaque paire de lunettes affiche une empreinte carbone de 2 kg de CO2. Le renouvellement de cette campagne fait écho à notre approche multifactorielle de la santé, qui considère l’environnement comme l’un de ses facteurs majeurs. Agir sur l’ensemble des déterminants de santé constitue le cœur de notre raison d’être, forge nos convictions et nous pousse à nous réinventer pour accompagner l’évolution des besoins de la société, et ce, en restant toujours fidèle à notre qualité d’Entreprise Mutualiste à Mission » déclare Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie



UNE ACTION QUI ILLUSTRE LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE MUTUALISTE A MISSION

Par le renouvellement de cette opération, Harmonie Mutuelle réaffirme la force de son modèle en poursuivant les actions de prévention et de sensibilisation menées auprès de ses adhérents, et plus largement des Français. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans la stratégie climat de cette Entreprise à Mission, dévoilée en juillet 2022, et au sein de laquelle un objectif ambitieux a été fixé : la réduction de 48.2% de ses émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030.