Toulouse - La Régie de Quartier Desbals Services et EDF s'allient contre la précarité énergétique et l'exclusio

La Régie de Quartier Desbals Services et EDF s’allient contre la précarité énergétique et l’exclusion numérique

Afin d’aider les ménages à mieux maîtriser leur consommation d’énergie, EDF Sud-Ouest s’engage auprès des habitants du quartier de Bagatelle, en signant ce mardi 13 décembre une convention de partenariat avec l’association Régie de Quartier Desbals Services.

Implantée dans les quartiers toulousains de Bagatelle, la Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue, la Régie de Quartier Desbals Services a été créée en 1993 pour faciliter le lien social, créer de l’emploi pour les habitants et assurer la propreté de leur environnement.

Engagé depuis 30 ans dans des actions de solidarité en faveur des publics fragilisés et des clients démunis, EDF agit aux côtés des collectivités territoriales à travers le Fonds de solidarité logement et noue des partenariats nationaux et locaux destinés à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

Depuis quelques années, la précarité n’est plus seulement monétaire, elle est devenue énergétique. Cela conduit EDF à poursuivre son action de financement des structures de médiation sociale telle que la Régie de Quartier Desbals Services, qui démontrent au quotidien leur efficacité à renouer le lien social, apporter des solutions d’urgence et développer des actions qui contribuent à diminuer la facture d’énergie et l’impact d’une consommation mal gérée sur l’environnement.

EDF remet à l’association une contribution de 1 500 €, afin de lui permettre d’accueillir, conseiller et guider les clients d’EDF en difficulté, en les informant sur les modes de paiement et les différents mécanismes d’aide tels que le chèque énergie, tout en menant des opérations de sensibilisation pour mieux maîtriser sa consommation.

A l’issue d’une formation auprès des équipes solidarité d’EDF, l’association proposera aux habitants six ateliers dans l’année pour promouvoir les éco-gestes, se familiariser avec les outils digitaux permettant de mieux contrôler leurs usages (application mobile « EDF&Moi», Espace client « e.quilibre »...) et mettre en œuvre des mesures pour réduire leurs consommations.

Florence Albouy-David, directrice de développement d'EDF Sud-Ouest et Michel Jacolin, président de la Régie de Quartier Desbals Service ont signé la convention mardi 13 décembre 2022.

A propos de Desbals Services

La vocation de la Régie de Quartier, est de faciliter le lien social, créer de l’emploi pour les habitants et assurer la propreté du quartier. Une Entreprise d’Insertion agréée par l’Etat intervenant en propreté et en espaces verts, principalement sur son territoire d’implantation.

Une conciergerie solidaire au service des habitants de 5 quartiers prioritaires de la ville Bagatelle, La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue à Toulouse. La Conciergerie Solidaire, développe plusieurs actions qui visent à contribuer au lien social et réaliser des services pour les habitants, lutter contre la précarité énergétique et favoriser l’inclusion numérique sur le territoire.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.