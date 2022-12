France - Lancement du creusement pour l'entrée du tunnel Lyon-Turin côté france !

IMPLENIA Suisse :

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 7700 personnes en Europe et a généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

NGE [Nouvelles Générations d’Entrepreneurs] :

En France et dans le monde, les équipes de NGE financent, créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, NGE est le 4ème groupe français indépendant de son secteur : il développe avec l’expertise de ses 16 0000 collaborateurs, tous les métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l’international.

Les références majeures de NGE dans le domaine des travaux souterrains, comprennent des projets de creusement au tunnelier sur les sections des lignes 11, 14, 15 et 16 du Grand Paris Express, ainsi que le creusement en méthode traditionnelle de l’entonnement Haussmann-Saint-Lazare, pour le projet EOLE, à Paris.

L'expertise du Groupe NGE se concrétise également partout dans le monde sur des projets majeurs tel le projet en PPP du Ferrocarril Central (270km de voie ferrée) en Uruguay, le LRT 10th of Ramadan en Egypte, le projet Crossrail à Londres, Royaume-Uni, les 740km de la ligne Nord-Sud en Arabie Saoudite et l’un des lots de travaux souterrains du projet Tunnel Euralpin Lyon-Turin.