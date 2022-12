Sète - L'île de Thau en fête samedi 17 décembre

« L’île en fête » revient samedi 17 décembre à l’île de Thau

La Ville de Sète, le CCAS et Sète Agglopôle Méditerranée organisent la 3e édition de « L’île en fête », aux couleurs de Noël, le samedi 17 décembre, de 14 h à 17 h, sur la Place Seinchole de l’île de Thau.

De nombreuses animations seront organisées tout au long de l’après-midi avec pas moins de douze ateliers proposés aux enfants et aux adolescents. À noter que l’entrée sera gratuite et un goûter de Noël sera offert.

Au programme : poney, VTT, fitness danse, skateboard, stand de maquillage, ping-pong, tchuk ball, ipad, chambre d’art de musique classique, fabrication de magnets, fabrication de drapeaux, sculpture de ballons, sans oublier les jeux en extérieur, avec de nombreux intervenants.

Période de Noël oblige, le public pourra aussi compter sur la présence de la fanfare Mégafonie, constituée de six artistes, une chanteuse, quatre musiciens et d'un artiste de rue jongleur et clown.