Toulouse - Lancement de la marque La Brique Rose à Toulouse pour une filière responsable du lait en Occitanie

Ce mardi 29 novembre 2022 marque le lancement officiel de la production de la Brique Rose par l’ensemble des acteurs du projets, Florian Leguay, Président de l’association La Brique Rose, Jérôme Servières, Directeur Général de YéO frais ainsi que les élus locaux qui soutiennent le projet : Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Bernard Bagnéris, Vice-Président en charge de l’agriculture durable, des circuits courts, et de l’agroalimentation au sein du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Jean-Jacques Bolzan, Adjoint au Maire de Toulouse en charge du « bien manger », Magali Gasto Oustric, Présidente de la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges, et Sébastien Albouy, Président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne.

La Brique Rose sera distribuée en Occitanie, dans les grandes et moyennes surfaces ainsi qu’en restauration collective.

Elle sera facilement reconnaissable grâce à sa couleur rose singulière.

RAPPEL DU PROJET

Depuis plusieurs années, l’activité laitière est en perte de vitesse en Occitanie et particulièrement en Haute-Garonne. En effet, entre la baisse des revenus des éleveurs, le nombre d’exploitations laitières qui est divisé par deux tous les sept ans et avec en moyenne seulement un à deux jeunes éleveurs qui s’installent chaque année, les exploitations en bovins lait sont en forte régression sur le département. Par ailleurs, une part croissante de Français affirme sa volonté de consommer durable, d’adopter un comportement responsable, respectueux de l’environnement et des producteurs locaux. Cette tendance joue en faveur du locavorisme, des marques régionales et des circuits courts. Les industriels et producteurs doivent donc se structurer pour répondre à ces nouveaux modes de consommation.

C’est dans ce contexte que l’association d’éleveurs La Brique Rose, accompagnée par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, et YéO frais se sont rapprochés pour créer une filière de lait responsable en Haute-Garonne. Cette démarche innovante et inédite a été notamment accompagnée par la Région Occitanie, premier partenaire du projet, à hauteur de 53 400 €, dont plus de 31 000 € de fonds européens FEADER dont elle a la gestion.

« Notre département bénéficie d’un territoire adapté aux systèmes de polyculture élevage avec la production de fourrages de qualité et de céréales sur nos fermes pour un maximum d’autonomie. Pourtant nous observons une diminution des exploitations en bovins lait sur le département depuis plusieurs décennies. Nous souhaitons casser cette spirale. Le projet que porte La Brique Rose veut pérenniser les exploitations en place en ramenant la plus-value sur nos fermes, et ainsi apporter des perspectives et du sens pour l’installation de nouveaux éleveurs » explique Florian Leguay, président de la Brique Rose.

Selon Jérôme Servières, Directeur Général de YéO frais, « Favoriser l’économie locale et travailler avec des éleveurs proches de notre laiterie est notre philosophie depuis notre création en 1929. Il est cependant nécessaire de trouver des solutions pour contrer les difficultés d’approvisionnement en lait dans notre région. Nous nous engageons avec les éleveurs locaux et sommes fiers de collaborer à la création d’une association pour une filière responsable du lait en Occitanie. L’objectif de La Brique Rose est simple : faire en sorte que YéO frais sécurise ses approvisionnements en lait tout en assurant une meilleure rémunération pour les éleveurs. La pérennité de l’entreprise et de ses 200 emplois en dépend ».

LES AMBITIONS DE LA BRIQUE ROSE

La Brique Rose, c’est le nom de l’association d’éleveurs ainsi que le nom d’une marque engagée qui proposera, à terme, des produits laitiers disponibles en grande distribution et en restauration collective, principalement en Occitanie. Acheter des produits « La Brique Rose » sera l’assurance, pour le consommateur, d’avoir des produits locaux avec une traçabilité garantie, privilégiant des approvisionnements de proximité, en circuits courts. Les produits La Brique Rose seront fabriqués au sein de la laiterie YéO frais, au cœur de Toulouse. En complément, YéO frais soutiendra financièrement La Brique Rose au travers de sa gamme YOgourmand présente dans tous les supermarchés d’Occitanie.

Ainsi, La Brique Rose et YOgourmand permettront de valoriser le lait 5 centimes par litre au-dessus du prix national.

Caractéristique produit

Disponibilité : Dès le mois de décembre 2022 au rayon UHT

Fabrication : à Toulouse avec du lait de vache haut-garonnais (31)

Conditionnement : Brique carton de 1L UHT

Acheter un produit La Brique Rose ou YOgourmand, c’est s’engager pour son département,sa région et ses éleveurs. C’est faire un acte citoyen et soutenir l’économie locale. Vous aussi, soutenez La Brique Rose et consommez le lait Haut-Garonnais !

https://lait-labriquerose.fr/

LA BRIQUE ROSE EST SOUTENUE PAR…

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée « C’est une fierté pour moi de lancer aujourd’hui la production de la première brique de lait 100% Haut-Garonnaise, 100% locale. La Brique Rose, c’est la preuve qu’en Occitanie nous sommes résolument en avance, que les mots « circuits courts », « agriculture durable », « consommation responsable » ne sont pas des injonctions mais des actes concrets. Je salue le travail de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, des éleveurs réunis au sein de l’association la Brique Rose, de YéO frais et de toutes les collectivités partenaires : c’est grâce à ce pack que ce projet audacieux et inédit a pu voir le jour. C’est une grande réussite pour tout un territoire, pour des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour vivre de leur activité, pour toute la filière lait locale. J’ai tenu à ce que la Région soit un soutien de la première heure. Ce projet est exemplaire des ambitions de notre Pacte Vert pour accompagner l’émergence d’un nouveau modèle agricole, à la fois plus respectueux des Hommes et de l’environnement, et capable d’assurer notre souveraineté alimentaire. A la clef ce sont des emplois locaux sur nos territoires, de meilleurs revenus pour nos éleveurs, de l’activité dans nos campagnes et, dans les rayons, une solution concrète pour que les habitants puissent faire le choix du « produit en Occitanie ».

Mme Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne

« La qualité alimentaire est un enjeu de santé publique sur lequel le Conseil départemental est pleinement mobilisé, aux côtés des agriculteurs. C'est pourquoi, nous soutenons l'émergence de nouvelles filières courtes et de proximité comme la Brique Rose, qui apporteront de nouvelles perspectives aux éleveurs laitiers du Département. Depuis 2017, avec la plateforme Agrilocal31, nous développons les circuits courts dans la restauration collective. Nos enfants doivent découvrir le « bien-manger » en Haute-Garonne et les savoir-faire de nos agricultrices et agriculteurs. L'annuaire Directfermiers31 permet, quant à lui, à toutes les Haut-Garonnaises et tous les Haut-Garonnais de faire leurs courses en relation directe avec les productrices et les producteurs. Le Département, avec ses 27 conseillers agro-environnement, défend un modèle agricole durable avec des méthodes de culture et d'élevage saines pour la planète et pour le consommateur tout en préservant la viabilité économique des exploitations agricoles ».

M. Georges MÉRIC, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Toulouse Métropole

« Capitale d'un sud-ouest gourmet et gourmand, Toulouse Métropole est engagée pour le bien manger et les circuits courts. Nous sommes ravis de soutenir l'association la Brique Rose qui s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Nous partageons avec elle la volonté de valoriser nos producteurs et l'attachement aux traditions de nos élevages. Ainsi que l'objectif de donner à chacun, quel que soit son niveau de vie, la possibilité d'accéder à une alimentation variée et de qualité, pour lutter contre la fracture alimentaire. Chaque jour, dans notre cuisine centrale, nous produisons quelques 35 000 repas pour nos cantines scolaires et nos restaurants séniors solidaires. Grâce aux partenariats que nous nouons avec les territoires ruraux voisins - la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, le Gers ou l'Armagnac, par exemple - nous élaborons des menus équilibrés, composés à plus de 56 % de produits sous Signe Officiel de la Qualité et de l'Origine, dont 32 % de produits bio. Nous sommes très fiers de nous associer à ce mouvement et de soutenir ainsi la structuration d'une filière lait locale et responsable sur notre territoire ».

M. Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

La Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges

« C’est lors des dernières Pyrénéennes, le 19 septembre 2021 exactement, que la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges a officiellement notifié son soutien au projet de La Brique Rose : il nous est en effet apparu à la fois comme structurant et comme fédérateur en proposant une offre adaptée et locale, répondant parfaitement aux enjeux de notre territoire et aux attentes de nos concitoyens, particulièrement attachés à la qualité de l’alimentation mais également aux circuits courts. Des prémices à la concrétisation du projet, il s’est écoulé à peine plus d’un an, ce qui prouve que lorsque les volontés convergent dans l’intérêt du territoire, nous parvenons, ensemble, à engager de belles choses. Partenaire des premiers instants, la Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges, restera, de manière pérenne, engagée aux côtés de l’association La Brique Rose pour soutenir et promouvoir le lait local des éleveurs hauts-garonnais ».

Mme Magali GASTO OUSTRIC, présidente de la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

« Ce projet de la Brique Rose nous l’avons porté avec la Chambre d’Agriculture depuis l’émergence. Ravi de voir qu’un projet structurant sur notre territoire permettent à nos agriculteurs de vivre mieux de leur production. L’apport de valeur ajoutée est avant tout une opportunité pour nos éleveurs et est en phase avec notre programme de mandature « Une agriculture à visage humain ». En tant que Chambre nous soutiendrons toujours les initiatives qui permettent une préservation des exploitations agricoles à travers le savoir-faire, le maintien des emplois, le développement économique sur le territoire et enfin une valorisation des circuits courts. Je souhaite une longue vie à la Brique Rose ».

Sébastien ALBOUY, président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne