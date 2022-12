Hérault - Sobriété énergétique : RTS signe la charte d'engagement d'Ecowatt

Sobriété énergétique : RTS signe la charte d’engagement d’Ecowatt et met en place dès le 6 Janvier 2023 des dispositifs inédits sur ses antennes

­Ecowatt est un système d’information qui qualifie en temps réel, le niveau d’électricité disponible en France et son niveau de consommation.

Disponible sur appli (Apple store et Google Play store) et sur internet, Ecowatt permet d’alerter les français, les entreprises et les collectivités en cas de tension sur le réseau.

Ecowatt est le symbole d’une France responsable et solidaire.

Si chacun adopte les bons gestes aux bons moments cet hiver en diminuant sa consommation, la période pourra être traversée sans difficultés.

RTS, pour la promotion d’une consommation énergétique responsable :

En signant ce mardi 29 novembre, la charte ECOWATT mise en place par RTE (réseau de transport d’électricité) et l’ADEME ( Agence de l’environnement et de la maitrise de l’Energie) RTS la radio qui rythme le SUD s’engage à mettre en place des actions pour limiter sa consommation énergétique.

RTS s’est engagée à investir dans des équipements radio moins énergivores, à installer des 2023 des points de production photovoltaïques et éolien sur ses différents sites, à réduire les températures dans ses locaux occupés, à optimiser ses consommations électriques et ses déplacements, à promouvoir en interne ainsi qu’auprès du grand public le dispositif ECOWATT ainsi que les Eco gestes.

Ainsi à partir du vendredi 6 janvier 2023, RTS proposera sur ses antennes :

les lundis et vendredis : une météo de l’énergie afin d’annoncer les prévisions de consommation énergétique des 3 jours à venir et les risques de tension.

Des reportages et podcasts réguliers autour de l’énergie et des écogestes pour aider bénéficier des meilleurs conseils pour maitriser les budgets énergie et faire mieux comprendre le fonctionnement de la production d’énergie

Enfin, RTS diffusera un signal d’alerte ECOWATT en cas de coupure du réseau.

Pour RTS, cet engagement avec Ecowatt s’inscrit dans un virage environnemental plus vaste

Toutes ces actions et la signature de cette charte, s'inscrivent dans la stratégie environnementale de la radio et dans la volonté de ses co-gérants Diane et François-Xavier Delacoux co-gérants de faire d'RTS la 1ère radio indépendante totalement neutre en carbone d’ici la fin 2024. Une transition entamée, il y a un an dans le cadre de la transformation d'RTS en entreprise à missions.

RTS a pour mission de :