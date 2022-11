Hérault - Face au défi que la Banque Alimentaire de l'Hérault a à relever, GRDF reste un partenaire fidèle

La grande collecte nationale qui s’est tenue du 25 au 27 novembre 2022 permet de soutenir les 2.4 millions de personnes en précarité alimentaire accompagnées par les Banques Alimentaires. 130 000 bénévoles se sont ainsi mobilisés dans toute la France pour collecter des denrées non périssables et des produits d’hygiène qui seront redistribués grâce au réseau de la Fédération.

GRDF renouvelle son soutien à la Banque Alimentaire de l’Hérault

Partenaire de longue date des Banques Alimentaires, GRDF a souhaité cette année encore être solidaire de cette 38ème collecte nationale. En effet, en tant qu’acteur de proximité portant des valeurs de service public, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France favorise l’engagement de ses salariés à cette cause. C’est ainsi qu’à Montpellier, certains d’entre eux se sont relayés au Monoprix de la Comédie afin d’informer les clients du magasin sur l’importance de la collecte mais également de recueillir et trier les dons reçus.

D’autres encore ont couru aux couleurs de la Banque Alimentaire de l’Hérault lors des 20 km de Montpellier permettant ainsi de majorer le don initial de GRDF de 50 euros par coureur.

Frédéric Fort, Directeur Territorial de GRDF dans l’Hérault, a ainsi remis à Régis Godard, Président de la Banque Alimentaire 34, un chèque de 1500 euros réaffirmant ainsi l’engagement de GRDF en matière de lutte contre la précarité.

Un partenariat qui a du sens dans un contexte économique sensible

Dans l’Hérault, les gilets orange étaient à la manœuvre au cœur de 144 magasins partenaires afin de générer un élan de solidarité essentiel au renouvellement des stocks locaux destinés aux plus démunis. Dans un contexte de forte inflation où les besoins sont accrus, l’enjeu était de taille. La démarche se poursuit au-delà de la grande collecte et les dons financiers sont encore possibles via le site : https://monpaniersolidaire.org/

Ils serviront à financer des repas mais également des kits d’hygiène, des packs étudiants et des produits pour bébé afin de venir en aide aux personnes dans le besoin.