France - Le voile est sexiste. Soutien aux Iraniennes et aux Afghanes

Le Voile est sexiste. Soutien aux Iraniennes et aux Afghanes.

Une femme refusant de porter le voile peut être tuée, emprisonnée, agressée, menacée, stigmatisée et/ou rejetée par son groupe d'appartenance comme : impie, impure et dévergondée. Comment défendre le port du voile, alors que certaines bravent l’interdit en faisant acte de courage en refusant de le porter au risque de leur vie et de celle de leur entourage. Le voile islamique porte des enjeux multiples : religieux, culturels, politiques. Ce code vestimentaire a été imposé aux femmes par les religions patriarcales, par des hommes, qui ont légalement sexualisé le corps des femmes, c’est un symbole de sexisme et de violence. Est-ce que la défense du port du voile n’est pas un communautarisme?

« Le voile islamique est un signe religieux, un signe politique, un signe de mépris qui porte atteinte à la dignité de la femme et remet en question les lois et principes de la République. C’est un véritable drapeau » disait Gisèle Halimi (1927-2020) en 1989.

Le voile, hijab, burqa, sont imposés aux femmes, le voile est devenu un voile de l’Islamisme. Le voile, hijad c’est l’effacement de la femme, la burqa c’est l’effacement total de la femme : c’est une prison dans la société. La déshumanisation.

Le voile n’est pas une Liberté !

Dans bien des pays: Egypte, Iran, Arabie saoudite dans les années 1970, les femmes n’étaient pas voilées, ce n’est qu’avec l’arrivée au pouvoir des fondamentalistes religieux que le port du voile sera imposé. Kahina Balhoul[1], rappelle que le voile n’a pas toujours été la norme dans les sociétés musulmanes

« Il n’y a absolument rien qui indique qu’il faut se couvrir la tête ou les cheveux. »// « Ce sont les courants islamistes qui en ont fait le sixième pilier de l’islam et presque son symbole principal ».

La laïcité, c’est le libre choix de pratiquer la religion que l’on veut, sans l’imposer aux autres, c’est la liberté de conscience. En France c’est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse[2]. La liberté d'opinion permet de critiquer, d’être critique sans discriminer. La laïcité n’est pas liberticide. En ne reconnaissant pas les religions, on a le droit aux blasphèmes. C’est un droit absolu et la liberté d’expression. Les religions sont patriarcales. Dans les religions monothéistes, les femmes sont les servantes des hommes. Les institutions religieuses ont été l’exploitation et la soumission des femmes. Si toutes et tous portaient le voile, sans connotations religieuses, cela serait totalement différent à défendre. Mais, libre aux gens de se voiler sans rien n’imposer et sans faire de prosélytisme. On est loin de se voiler pour des raisons de climats, ce qui était la première utilité. Le hijab est de plus en plus porté en occident, alors que c’était marginal il y a encore quelques années. De grandes marques surfs sur ce marché et en font la promotion. Des petites filles sont voilées. Une aberration.

Quelque soit l’opinion sur le voile, on ne peut pas traiter les personnes « d’islamophobes[3] », et l’on ne peut pas rejeter, agresser ou tuer des personnes sous le prétexte du voile. Ce qui est prescrit aux femmes et imposé par la pression sociale et/ou la violence, ne peut être librement choisi. Le consentement est le contraire du choix.

Le féminisme est une idée révolutionnaire disant que les femmes ne sont pas des êtres inférieurs aux hommes. L’inégalité entre les hommes et les femmes est l’une des formes les plus anciennes et les plus répandues dans le monde, et n’aurait jamais du exister. Tout le monde est d’accord pour dire que les inégalités ne sont pas normales ni tolérables, mais pourtant existantes à bien des degrés. Le féminisme est une lutte qui nous concerne tous. Il n’y a pas de féminisme islamiste. Le féminisme est un mouvement appelant à l’égalité des droits sociaux, politiques, juridiques et économiques entre les femmes et les hommes.

Des milliers de femmes dans le monde ont le courage de se dévoiler, au risque de leur vie. Certaines sont condamnées à la prison pour osez cette liberté.

Le 21 février 1994, Homa Darabi s’immolait la place Tajrish, après avoir déchiré le tchador qu’elle portait et s’être aspergée d’essence, criant : Mort À la tyrannie ! Vive la liberté ! Vive l’Iran !

Nasrin Sotoudeth[4], avocate des iraniennes en lutte contre le voile obligatoire a été condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de fouet pour avoir défendu la liberté des femmes en Iran ayant défié les lois de la République Islamique en se dressant sans voile dans l’espace public.

En 2014, Marzieh Ebrahimi était attaquée à l’acide à Ispahan part un bassidji (Milicien du gouvernement islamique), qui avait répondu à l’appel de l’Imam Yousef Tabatabai-Nejad, de punir les femmes qui ne portaient pas le hijab.

Le 27 décembre 2017, Vida Movahed grimpait sur une boîte utilitaire à Téhéran, enlevant symboliquement son hijab, l'agitant au bout d'un bâton pour protester contre le port obligatoire du voile. Elle sera emprisonnée, son geste fut symbole de résistance et avait été repris par des centaines de femmes. Cette date est devenue Journée internationale contre le hijab obligatoire.

En 2019, Jamila Benhabib invitait les femmes à poster une photo d’elles avec un foulard suspendu à un bâton, en signe de renoncement au port du foulard.

Des manifestations ont éclaté dans tout l'Iran après la mort de Mahsa Amini[5], le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement le hijab. Les Iraniens sont dans la rue pour protester contre ce meurtre barbare. De nombreuses iraniennes, dévastées et en colère se coupent les cheveux et brûlent leur voile, et disent Merde aux Mollahs. Elles appellent les femmes et les hommes du monde entier à faire preuve de solidarité.

Masha est devenue le symbole de la Révolution.

Masih Alinejab[6], elle a appelé les femmes du monde entier à se couper les cheveux en signe de soutien aux femmes iraniennes.

« Femme, Vie, Liberté !!! » Devient le slogan de la révolution.

Cela va bien au-delà du voile. Régime islamiste autoritaire, corruption, chômage de masse, travails précaires et où le métier ne permet pas de vivre dignement,…

Les Afghanes essaient de faire de même, elles à qui on a supprimé toutes formes de liberté.

Nous devons les soutenir dans leur quête de liberté et d’égalité.

Continuons de lutter contre toutes formes d'obscurantismes !

Soutien à toutes les femmes du monde, aux Iraniennes, aux Kurdes, aux Afghanes, aux Ukrainiennes, …qui se battent pour la liberté et l’égalité.

Liberté !

[1] Première femme imame en France. Il faut arrêter de faire du voile un symbole de l’islam paru dans le Monde, 22/09/2022

[2] Article 1er loi de 1905

[3] En France, Samuel Paty est mort pour avoir été accusé d’islamophobie. Le mot islamophobie est dangereux, c’est un terme polémique rappelle Caroline Fourest

[4] Incarcérée en 2018 après avoir défendu 1 femme arrêtée pour avoir manifesté contre l'obligation faite aux Iraniennes de porter le voile. Elle-même refusa de porter le voile. Condamnée à 5 ans de prison, puis à nouveau condamnée en 2019 à 12 ans de prison, « pour avoir encouragé la corruption et la débauche ». Elle sera condamnée à 33 ans d’emprisonnement et 148 coups de fouet. Relâchée en 2020 pour des raisons de santé.

[5] Jeune femme âgée de 22 ans, originaire de la région du Kurdistan (nord-ouest)

[6] Née le 11 septembre 1976 à Babol, Iran.

#Iran #FemmeVieLiberté #IranRevolution #MashaAmini #Féminisme