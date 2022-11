France - E.Leclerc repart pour 5 Tours !

Le parrain du maillot à pois et partenaire majeur du Tour de France renouvelle son contrat avec A.S.O., organisateur du Tour de France, jusqu'en 2028.

E.Leclerc et A.S.O., organisateur du Tour de France, annoncent la reconduction de leur partenariat pour une durée de 5 ans, de 2024 à 2028. L'enseigne a à nouveau dit oui au rôle de parrain du maillot du meilleur grimpeur et à celui de partenaire majeur du Tour de France, qu’elle endosse avec passion et générosité depuis l'édition 2019.

Dans le cadre de leur accord, E.Leclerc continuera également d’accompagner Paris-Nice, Paris-Roubaix et l'Étape du Tour de France.

Partenaire majeur du Tour de France depuis 2019, E.Leclerc fait évoluer son dispositif chaque année pour offrir aux millions de spectateurs la grande fête populaire avec laquelle ils ont rendez-vous chaque été : caravane événementielle, mise en avant de producteurs locaux, animations sur les lignes départ et arrivée et au sein des "villages", distribution d'échantillons, soutien caritatif à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque – Enfants du monde avec l'opération " les Sommets du cœur"...

Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité Stratégique des Centres E.Leclerc : "Avec l'ensemble des adhérents du Mouvement E.Leclerc, nous tirons un bilan très positif de ces premières années de partenariat. Nous savions les valeurs communes partagées avec cette grande course et avec le maillot à pois : l'ancrage régional, la convivialité, la ténacité… mais constater à quel point elles prennent forme sur le terrain et à travers les écrans, à quel point le public reçoit cet événement et la générosité de nos marques - et de nos équipes ! -, c'est vraiment une très grande satisfaction. Je suis heureux qu'E.Leclerc puisse contribuer significativement à cette grande fête du sport et du patrimoine français."

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France : « Je suis ravi de la prolongation de notre accord avec E.Leclerc comme parrain du maillot à pois jusqu’en 2028. Le Tour de France a dans ses gênes la proximité avec son public et E.Leclerc a su, ces dernières années, gagner le cœur des spectateurs de la Grande Boucle. Le courage dont font preuve les champions pendant le mois de Juillet rend cette tunique très populaire. Le maillot à pois a été créé en 1975 mais le classement du meilleur grimpeur existe depuis 1933, cela fera donc 90 ans en 2023 et je remercie E.Leclerc pour sa fidélité au Tour de France. »