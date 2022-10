Montpellier - 1136 visiteurs et 121 exposants pour la seconde édition de VINOMED : rendez-vous en 2023 !

1136 visiteurs et 121 exposants pour la seconde édition de VINOMED : rendez-vous en 2023 !

Les organisateurs annoncent un visitorat stable avec 1136 visiteurs. Le salon confirme sa place.

1136 visiteurs, un chiffre en légère progression par rapport à la dernière édition qui, en 2021 avait bénéficié d’une attente particulière de la part des visiteurs puisque VINOMED était le seul salon professionnel du secteur de l’année. Le nombre d’exposants passe de 75 à 121 stands.

« Cette année, 1136 visiteurs se sont déplacés malgré un contexte économique moins favorable sur fond d’inflation, d’augmentation des coûts de transport, des matières premières, de pénurie d’essence et d’un climat social tendu la semaine précédant le salon qui a pu décourager certains professionnels de prendre leur voiture » explique Olivier Darras qui poursuit :

« VINOMED s’installe, le salon entre peu à peu dans les esprits. Nous sommes satisfaits de cette seconde belle édition, avec un très bon accueil réservé aux délégations d’importateurs d’Asie et des USA, avec des salles combles pour le cycle de 11 conférences de très haut niveau sur l’œnotourisme, avec une logistique parfaitement huilée au parc des expositions.

Nous attendons encore les résultats de l’enquête de satisfaction exposants et visiteurs. Mais, cette seconde édition confirme la légitimité de VINOMED comme événement majeur du secteur à Montpellier c'est d'ores et déjà une première satisfaction.

Un salon 100% méridional, professionnel, régional, national, mais aussi et enfin International !!

A l’année prochaine, et en attendant, VINOMED continue à vivre toute l’année avec la MARKETPLACE, où vous pouvez retrouver tous les exposants, leurs cuvées, leurs offres oenotouristiques, et prendre contact directement avec eux »

A propos de VINOMED

VINOMED est organisé par BREAK EVENTS GROUP, société indépendante dont les équipes ont une solide expertise des salons et des conventions d’affaires vins & spiritueux. L’agence Break Events organise plus de 50 événements par an dont les TASTYWINES Roadshows, les TASTYWINES Meetings (conventions d’affaires) et les TASTYWINES Online (Conventions d’affaires online avec dégustation réelle). Elle dispose de bureaux en Europe et en Asie. Les 3 fondateurs de VINOMED ont chacun plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation de salons professionnels de dimension nationale et internationale dans le secteur des vins et spiritueux.

https://salon-vinomed.com/