Agde - Suppression du trafic SNCF du 29 au 31 Octobre pour travaux sous les voies ferroviaires.

Héraut : la réalisation de la trémie routière à Agde engendre une coupure du passage à niveau n° 288.

DU SAMEDI 29 OCTOBRE SOIR AU LUNDI 31 OCTOBRE SOIR Suppression du trafic à Agde (Héraut) pour cause de travaux sous les voies ferroviaires.

Mise en place du tablier sur ses appuis définitifs avec coupure des circulations ferroviaires.

Des travaux auront lieu les 30 & 31/10. Le trafic sera interrompu : - entreNarbonne & Sète suppression du passage à niveau d'Agde - entreNarbonne & Perpignan travaux sur ouvrages d'art



L’avant-dernière étape du chantier de la trémie routière à Agde (Hérault) doit se faire entre juin et la fin octobre 2022. Financé par le Département, l’État, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et la ville d’Agde, le projet engage une somme de 18,5 millions d’euros.



D’ici à 2023, un pont-rail passant sous la voie ferrée sera créé pour la sécuriser et rendre la circulation plus fluide. Cette étape va engendrer une suppression du trafic des trains du 29 octobre au soir au lundi 31 octobre, également au soir. Quant aux travaux d’aménagements paysagers et de la voirie, ils se dérouleront de novembre 2022 à juin 2023.

La prochaine phase du chantier de la trémie routière concernera l’installation du tablier sur des supports définitifs. Elle entraînera également une coupure temporaire du passage à niveau n° 288 à Agde.

