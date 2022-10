Cap d'Agde - Le Salon Nautique du Cap d'Agde ouvre ses portes Vendredi 28 Octobre 2022

Le 23ème édition du Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde se déroule, comme à l'accoutumée, durant le week-end de la Toussaint, du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre 2022.J



-3 avant l’ouverture du 23e Salon Nautique d’Automne. Venez rencontrer les exposants et découvrir les nouveautés

Retrouvez la liste des exposants

L’Association des Professionnels du Nautisme est déjà à pied d’oeuvre pour organiser cette édition avec la Ville d’Agde, la SODEAL, le Conseil Départemental de l’Hérault, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l’Aéroport Béziers-Cap d’Agde ainsi que des partenaires privés qui apportent un soutien déterminé à cet événement phare de l’automne.

Dans le cadre du label « France Station Nautique**** » dont le Cap d’Agde est titulaire, il réunit les acteurs majeurs de la filière nautique avec plus de 500 bateaux exposés à terre et a flots.

Cet événement majeur et gratuit, est non seulement le deuxième salon national pour les bateaux d’occasion mais aussi le quatrième pour les bateaux neufs. Il couvre tous les secteurs de la mer.

Vous y découvrirez une grande diversité de bateaux (voiliers, bateaux à moteurs, yachts, multicoques,…et un tout nouvel espace catamarans) ainsi que de nombreuses offres promotionnelles (accastillage, voiles, moteurs, électronique,…).

C'est aussi l'occasion de venir s'y promener en famille et de partager un moment convivial autour du monde de la mer et de ses attraits.

Tous les jours de 10h à 18h - Zone Technique. Le Cap d'Agde

Arnaud BOISSIERES, Parrain de la 23e édition du Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde

2022 sera une grande année pour le Salon Nautique !

En 1989, alors âgé de 17 ans, Arnaud BOISSIERES se rend sur les pontons des Sables d’Olonne, accompagné de son père, pour voir les héros du premier Vendée Globe. Le jeune Arcachonnais est fasciné et se prend de passion pour la voile.

Elevé à l’école de la course au large par quelques grands noms, à commencer par Yves PARLIER ou Catherine CHABAUD, il est devenu un attaquant dans l’âme qui ne renonce jamais. Avant de se faire un nom à lui, en solitaire, le skipper de La Mie Câline a accompagné Olivier de KERSAUSON sur Géronimo lors de sa tentative de record autour du monde.

Après 20 ans de navigation et son installation aux Sables d’Olonne, « Cali l’Arcachaumois » est l’un des marins les plus expérimentés du circuit Imoca et le seul skipper à avoir terminé 4 Vendée Globe consécutifs ! Surnommé par les médias le Chouchou des Pontons, sympathique hommage à son humour et à son abord facile, Arnaud BOISSIERES sera au départ de toutes les courses majeures qui le conduiront à son 5ème Vendée Globe en 2024/25.

Retrouvez Arnaud BOISSIERES au Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde du 28 Octobre au 1er novembre 2022.

Illustration Vidéo du Salon Nautique 2021