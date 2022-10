Agde - Une victoire 35 à 6 : Le ROA remporte son 5° match consécutif à Grasse

Agde : Une victoire 35 à le ROA remporte son 5° match consécutif à Grasse

Le ROA a joué un match d’anthologie au Stade Millet d’Agde .

Les Agathois avaient fait le serment de tout donner en l’honneur de Benjamin Fourquier, BIBOU récemment disparu.

Et la victoire ne s’est pas faite attendre et de fort belle manière : 35 à 6 avec en prime une cinquième victoire consécutive et un bonus offensif de 5 points !

Les Espoirs avaient peu avant montré le chemin en remportant leur match 19 à 13 !

Les autres résultats de la poule :

Poule 2

Châteaurenard 43-16 Meyzieu

Annonay 23-8 Villefranche-sur-Saône

Agde 35-6 Grasse

Gruissan 28-19 Issoire

Berre-l'Etang 27-06 La Valette

Tricastin 15-45 Céret

Le prochain match se jouera le 30 octobre à Villefranche sur Saone à 15 h

Photos ROA et Fred BED